Напад ХАМАС на Ізраїль: Байден пояснив, до чого тут Саудівська Аравія

Саудівська Аравія хотіла визнати Ізраїль, і це фактично поєднало б Близький Схід.

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Байден назвав одну із причин нападу ХАМАС на Ізраїль / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС напав на Ізраїль частково для того, щоб перешкодити його зусиллям щодо нормалізації відносин країни із Саудівською Аравією.

"Одна з причин, чому вони діяли так, як діяли, чому ХАМАС напав на Ізраїль, у тому, що вони знали, що я збирався сісти за стіл переговорів із Саудівською Аравією", - сказав Байден 20 жовтня під час збору коштів для передвиборної кампанії у Вашингтоні, передає Bloomberg.

За його словами, Саудівська Аравія хотіла визнати Ізраїль, і це фактично поєднало б Близький Схід.

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Ізраїль підписав дипломатичні угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Марокко та Суданом з 2020 року, але нормалізація відносин із Саудівською Аравією, найбільшою економікою на Близькому Сході, стала б проривом для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Під час президентства Байдена США та Саудівська Аравія працювали над тим, щоб королівство визнало Ізраїль в обмін на американські гарантії безпеки. Публічно представники адміністрації США намагалися применшити розмови про прорив у переговорах, але Байден був захоплений цією ініціативою і в липні відправив до королівства радника національної безпеки Джейка Саллівана.

Ці зусилля зараз перебувають у підвішеному стані після смертоносної атаки ХАМАС 7 жовтня. Повідомлялося, що Саудівська Аравія призупинила рух нормалізації відносин з Ізраїлем. Однак, як пишуть ЗМІ, йдеться лише про паузу, а не про кінець дипломатії.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден 18 жовтня прибув до Ізраїлю. У Білому домі повідомляли, що Байден вирушив до Ізраїлю , щоб продемонструвати свою непохитну підтримку та провести консультації щодо наступних кроків.

Пізніше президент США Джо Байден звернувся до нації з питань Ізраїлю та України.

21 жовтня Байден подав до Конгресу законопроект про надзвичайні витрати у розмірі 106 мільярдів доларів для посилення армій Ізраїлю та України, що включає 61,4 мільярда доларів на річну допомогу Україні та 14,3 мільярда доларів на озброєння Ізраїлю.

Пакет, ймовірно, зіткнеться із протидією у Конгресі, де ультраконсерватори чинять опір подальшій підтримці України. А без спікера Палата представників не має повноважень схвалити запит на фінансування.

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