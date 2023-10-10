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ППО і снаряди: Зеленський анонсував "гарні новини" у допомозі ЗСУ

Яна Ставська
10 жовтня 2023, 22:13 оновлено 10 жовтня, 22:19
Зі своїм румунським колегою Зеленський підписав "стратегічні" документи.
ВСУ, Владимир Зеленский
Зеленський підсумував результати своєї поїздки у Румунію / Колаж: Главред, фото: ОП, 53 окрема механізована бригада імені князя Мономаха

Президент Володимир Зеленський після поїздки до Румунії натякнув на певні нові домовленості у постачанні озброєння Силам оборони України.

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський зауважив, що провів цей день у зустрічах з румунськими політиками, зокрема прем'єром та президентом країни.

З президентом Румунії Клаусом Йоганнісом глава держави підписав стратегічні документи про партнерство.

відео дня

Зокрема, Зеленський натякнув на поставку снарядів і посиленням нашої ППО.

"Перше - є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу розкривати зараз усього, але снаряди, плюс посилення ППО. Є ще деякі речі, вони будуть потужними", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що у Румунії створюється центр підготовки пілотів на F-16.

"Українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься. Друге - зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства. За цим формулюванням дуже чіткий сенс. Як сказав Клаус Йоганніс: "Ми можемо покладатися на Румунію, а Румунія точно може покладатися на Україну". Разом значно посилимо наш регіон", - підкреслив український лідер.

Також Україна, за словами Зеленського, "вже робить критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці у Дунайських портах і на сході Чорного моря".

Зеленський у Румунії

10 жовтня президент Володимир Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом. Сторони обговорили взаємодію у сфері безпеки, розвиток авіації та інші оборонні коаліції, а також посилення української ППО.

Зокрема, Зеленський анонсував запуск нового "зернового коридору" через території Молдови та Румунії.

Військова допомога Україні - останні новини

Невдовзі США оголосять новий пакет військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів. Очікується, що у новий пакет допомоги увійдуть, зокрема, снаряди до HIMARS, обладнання для боротьби з дронами та снаряди калібру 155 та 105 мм.

Крім того, у Вашингтоні обговорюють річний пакет допомоги Україні на $50-100 млрд. Рішення можуть схвалити в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада.

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Румыния Володимир Зеленський військова допомога
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