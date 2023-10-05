Чи уріжуть республіканці допомогу Україні у разі перемоги: експерт відповів, чого чекати від Трампа

Трамп може змінити своє ставлення до російсько-української війни, вважає експерт Віталій Кулик.

https://glavred.net/world/urezhut-li-respublikancy-pomoshch-ukraine-v-sluchae-pobedy-ekspert-otvetil-chego-zhdat-ot-trampa-10505920.html Посилання скопійоване

Чи зможе Трамп "приборкати" Росію? / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Навіть перемога на виборах США Дональда Трампа і формування уряду з відвертих "трампістів" не призведе до повної зупинки підтримки України, розповів в інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

На його думку, Трамп здатний поміняти свою позицію щодо війни в Україні, коли безпосередньо зіткнеться з небажанням окупантів сідати за стіл переговорів.

"Закладена адміністрацією Байдена підтримка, в тому числі інституційна, буде продовжуватися тим чи іншим способом. До того ж, я б не сказав, що Трамп не змінить свою позицію щодо України після переобрання президентом США і коли безпосередньо зіткнеться з неможливістю почати адекватні переговори з Росією", - пояснив Кулик. відео дня

Більш того, стверджує Кулик, Трамп може, наприклад, погодитися на передачу Україні ракет великої дальності.

"Тому все це не є чимось заздалегідь визначеним і усталеним. З цим можна і треба працювати - шукати виходи на трампістське оточення, працювати з лобістськими групами в США, вкладатися в лобізм, створювати громадські платформи, які б створювали певну опінію в середовищі трампістів. Навіть входити в середовище ультраправих і шукати можливість впливу на ці середовища", - сказав він.

Інакше Україна ризикує втратити інформаційне поле, яке поки є проукраїнським, додав експерт.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Військова допомога США та вибори

Напередодні Захід у підтримці України ледь не розкололи дві поді ї- голосування в Конгресі (коли американці ухвалили законопроект про тимчасове фінансування уряду у разі шатдауну без закладених коштів для України) і перемога на виборах у Словаччині (яка раніше надавала величезну військову допомогу ЗСУ) "друга Путіна" й однодумця угорського прем'єра Віктора Орбана Роберта Фіцо.

Однак в ЄС і Вашингтоні запевняють, що підтримка України буде сильна. Як сказала представниця Білого дому Карін Жан-П'єр, "Путін помиляється", якщо думає, що Європа втомиться від війни.

Експерти вважають, що вибори в США в 2024 році будуть новим політичним викликом для України, яка потребує постійної військової підтримки з боку Америки. Це пов'язано насамперед з позицією двох кандидатів від Республіканської партії - Рона Десантіса і Дональда Трампа. Обидва неодноразово критикували адміністрацію Байдена за надання Україні озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.