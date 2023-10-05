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Чим вбили 51 людину та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по Грозі

Ангеліна Підвисоцька
5 жовтня 2023, 17:27 оновлено 5 жовтня, 17:51
У кафе на поминальному обіді була присутня людина з кожного двору. Всього в селі проживало 330 людей.
удар по Грозе
Російські окупанти вбили мінімум 51 людину в селі Гроза на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України

Російські окупанти вдарили по селу Гроза на Харківщині. Дуже точний удар був по місцевому магазину-кафе, в якому зібрались люди на поминальний обід за односельцем. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Окупанти вбили мінімум 51 людина, ще 5-7 осіб можуть перебувати під завалами. Серед загиблих є дитина.

"В селі Гроза проживало 330 мешканців. З кожної сім'ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді", - сказав Клименко.

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Внаслідок обстрілу важкі поранення отримали 7 осіб, серед яких одна дитина. Всі вони перебували на відстані 50 метрів та більше і були поранені осколками. Вони перебувають на операційних столах, за життя борються медики.

Один з поранених помер під час отримання медичної допомоги.

Чим вдарили окупанти

Поки точно невідомо, чим саме вдарили російські окупанти по місцевому кафе. Однак удар був настільки потужним, що будівля повністю зруйнована. У МВС переконані, що це точно був ракетний або авіаудар.

"Це була важка ракета або керована авіаційна бомба, або фугасна бомба", - сказав Клименко.

Чим вбили 51 людину та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по Грозі
Російські окупанти вбили мінімум 50 людей в селі Гроза на Харківщині / фото: t.me/synegubov

Згодом міністр зазначив, що за попередніми даними, ворог міг вдарити Іскандером.

Правоохоронці шукають навідника

Нині з місцевими мешканцями працюють співробітники Служби безпеки України. Правоохоронці не виключають, що такий точний удар у момент, коли в будівлі було дуже багато людей, окупанти могли завдати саме завдяки навідникам.

"Удар ракети був настільки точний. Це невелике приміщення, щоб так точно в нього попасти, тому є така підозра і цей момент потрібно перевірити", - сказав Клименко.

5 жовтня російські окупанти вдарили по лікарні у Бериславі на Херсонщині. Ворог завдав авіаудару. Внаслідок цього 4-й поверх лікарні повністю зруйнований, ще один – частково. Постраждали 2 медпрацівники. У водія "швидкої" перелом ноги та поранення голови, фельдшер отримав контузію.

Росія масовано атакувала Україну дронами у ніч на 1 жовтня. Російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є влучання по промисловій інфраструктурі.

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війна в Україні Харківська область вторгнення Росії ракетний удар
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