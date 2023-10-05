Бій на морі: ГУР розкрило унікальні деталі висадки в Криму

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили нові деталі вчорашньої десантної операції в окупованому Криму.

https://glavred.net/ukraine/boy-na-more-gur-raskrylo-unikalnye-detali-vysadki-v-krymu-10505911.html Посилання скопійоване

Десантна операція ГУР у Криму / Колаж Главред, фото: скріншот ГУР

У межах спецоперації Воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МО України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Як зазначають у розвідці, сспецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат.

Також представники ГУР повідомили, що під час виконання бойового завдання відбувся бій на морі.

відео дня

"На шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі ― противник спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації", - йдеться у повідомленні.

Також в ГУР опублікували відео, як саме проходила операція.

ГУР показали деталі висадки в Криму / Скріншот

Дивіться відео проведення операції ГУР у Криму:

Командир "Артану" Віктор Торкотюк пообіцяв, що це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові.

"Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій", ― зазначив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Звільнення Криму

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українські спецпризначенці провели складну операцію на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Воїни десантувалися у Криму, після чого нанесли вогневе ураження по російських окупантах.

Також, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав контрнаступ України успішним та зазначив, що зараз можна спостерігати початок битви за анексований Крим.

У свою чергу в Інституті вивчення війни зазначили, що російські військові перекинули із Севастополя до Новоросійська щонайменше 10 суден. В ISW повідомили, що ЗС РФ нещодавно відвели з Криму фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Інші новини про Крим:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.