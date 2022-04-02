Ракета, що впала під Бєлгородом, прилетіла з території РФ: дослідники CIT виключили "український слід"

Ракета, що впала під Бєлгородом, прилетіла з території РФ - CIT / Facebook pvkshid

Ракета, яка впала під російським містом Бєлгород, насправді була запущена з території Росії. До такого висновку дійшли журналісти-дослідники Conflict Intelligence Team. Раніше в РФ заявляли, що цю ракету нібито випустили з території України.

"Нам вдалося геолокувати місце зйомки в момент влучення ракети. Виявилося, що відеореєстратор знімає у південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже, з території Росії", – зазначають журналісти-дослідники.

Ще один доказ непричетності України – наслідки, які спричинило влучання цієї ракети. Так, в землі лишилася вирва, розміри якої показують, що її спричинила крилата або балістична ракета. При цьому дослідники наголошують, що їм невідомо про використання українською стороною крилатих ракет під час війни проти Росії. А якби це була українська балістична ракета, то вона, очевидно, прилетіла б з боку українських позицій, тобто із заходу чи південного заходу, кажуть журналісти.

Дослідники згадали також про схоже влучання, яке сталося в той же час неподалік Ясних Зор Бєлгородської області.

"Враховуючи, що Ясні Зорі розташовані приблизно за напрямом польоту ракети від Микільського, цілком можливо, що це потрапляння відноситься до того ж інциденту", – кажуть вони.

Журналісти-дослідники зазначають, що не можуть однозначно стверджувати, яким чином стався такий інцидент – чи це був збій, що відхилив ракету з курсу, чи просто помилка наведення. Зважаючи на те, що інцидент не підхопили і майже не висвітлювали російські федеральні медіа, дослідники припускають, що це не була навмисна російська провокація з метою звинуватити у всьому Україну.

"Так чи інакше, на відміну від атаки на нафтобазу (і, можливо, деякі інші об'єкти) ми готові виключити причетність України до цього інциденту", – наголосили в Conflict Intelligence Team.

Вибухи на артскладах у Бєлгороді

Нагадаємо, 29 березня в Бєлгородській області Росії в районі села Червоний Жовтень сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів. Як повідомляли російські пропагандистські ЗМІ, четверо військовослужбовців РФ були поранені при попаданні снаряда у військове містечко неподалік від Бєлгорода.

У свою чергу український військкор Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що українські воїни завдали вогневого удару ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння на території Росії.

Після цього в Бєлгороді спалахнула паніка серед місцевого населення. У соцмережах росіяни один за одним почали писати то про "нібито українські ДРГ в Росії", то про "солдатів НАТО на території російських областей", то про "ультрафіолетові мітки для наведення вогню". Після цього в Бєлгородській області прокотилася хвиля фейкових мінувань і з’явилися повідомлення про нібито потребу евакуюватися.

Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді

Вранці у п’ятницю, 1 квітня, на нафтобазі у Бєлгороді спалахнула пожежа. На ліквідацію займання виїхали всі екстрені служби.

Спочатку про зв'язок пожежі з військовими діями не повідомлялося, проте пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито пожежа сталася "внаслідок авіаудару з двох вертольотів збройних сил України".

Пізніше з’явилося відео, на якому видно, що росіяни масово виїжджають з Бєлгорода.

Вибухи на нафтобазі пізніше прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що Україна не має відношення до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання іноземних журналістів про ситуацію з російською нафтобазою, зазначив, що свої накази, як головнокомандувача, він не обговорює ні з ким, крім військових Збройних сил.

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