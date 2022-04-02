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Вибух нафтобази в Бєлгороді: Зеленський розповів, чи причетна Україна

2 квітня 2022, 09:45

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що свої накази, як головнокомандувача, він не обговорює ні з ким крім військових Збройних сил.

Зеленський, Білгород, вибух
Зеленський прокоментував вибухи в Бєлгороді / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибух на нафтобазі в російському Бєлгороді, який стався 1 квітня, і звинувачення РФ в тому, що причиною вибуху нібито стала атака українських гелікоптерів.

На запитання журналіста американського телеканалу FoxNews, чи Україна атакувала російський військовий склад за допомогою гелікоптерів, Зеленський відповів так:

"Мені шкода, але я не обговорюю жодного свого наказу як головнокомандувача. Є речі, якими я ділюся лише з військовими ЗСУ, коли вони зі мною розмовляють".

Президент підкреслив, що весь світ повинен знати: Україна перебуває в стані війни.

"На нас напали. Це важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні почути ці повідомлення про те, що десь щось вибухнуло, коли в Україні йде війна, чесно кажучи, говорити про це непрофесійно. Вони окупували нашу територію. Вони напали на нас. Напад. Ця війна триває вже 8 років, тому що б не відбувалося в певній ситуації, мені складно коментувати", - сказав Зеленський.

Вибух і пожежа на нафтобазі в Бєлгороді

1 квітня в російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що пожежа сталася "внаслідок авіаудару з двох гелікоптерів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті".

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не підтвердив і не спростував інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі в Бєлгороді (РФ).

"Я хочу підкреслити, що станом на сьогоднішній день Українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна повинна нести відповідальність за всі прорахунки і за всі катастрофи і всі події, які відбуваються на території РФ", - заявив він.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі відреагувала на удар по нафтобазі в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні лише один агресор-Росія,

У розвідці Великої Британії повідомили, що пожежа в Бєлгороді знищила кілька цистерн з нафтою на місцевих складах. Зазначається, що імовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на і без того затягнуті логістичні ланцюжки Росії.

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