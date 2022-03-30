"Солдати НАТО" та "українські ДРГ": у соцмережах РФ паніка після вибухів у Бєлгороді

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У соцмережах РФ після вибуху на складі ракет і артснарядів, який прогримів у Бєлгороді, почалася паніка.

У великій кількості в соцмережах Воронежа і Бєлгорода почали з'являтися повідомлення про те, що результат вибуху – це нібито робота "українських ДРГ".

При цьому окремі користувачі говорять про те, що вже бачили солдатів НАТО на території областей.

Разом з тим розганяються повідомлення про те, що на території областей вже виявили нанесені ультрафіолетові мітки, які наводять літаки для скидання бомб.

У той же час також з'являються повідомлення про організацію коридорів, для від'їзду жителів прикордонних областей, де нібито можуть початися бойові дії.

Додамо, що, судячи з характеру повідомлень, швидше за все це є результатом роботи кібервійськ з нагнітання паніки в тилу ворога.

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

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