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Демілітаризація Росії Точкою-У: у РФ вибухнув склад боєприпасів, є поранені

29 березня 2022, 22:30

В результаті вибухів, що сталися на складі ракетно-артилерійського озброєння в районі Бєлгорода, є поранені.

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/ Скріншот

В Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Російські ЗМІ пишуть, що вибухи у вівторок ввечері, 29 березня, сталися в районі села Червоний Жовтень.

Інформацію про вибухи, що сталися в районі села Червоний Жовтень під Білгородом, підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Як уточнює ТАСС, четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

У свою чергу військкор Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що українські воїни завдали вогневого удару по складу ракетно-артилерійського озброєння на території РФ.

"19-та ракетна бригада завдала точного удару ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ в селищі Жовтневе під Білгородом. З цих складів Росія постачає боєприпаси для вбивства українців. ЗСУ проводять ефективні переговори про демілітаризацію і денацифікацію Росії. Українці відведуть російську армію прямо в пекло", - написав Бутусов в Facebook.

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Пізніше в РФ заявили, що причиною вибуху нібито став людський фактор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військовослужбовці знищили російський великий десантний корабель Саратов зі зброї, яка в принципі не призначена для ведення бойових дій на морі. Йдеться про тактичні ракетні комплекси Точка-У.

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Бєлгород, Юрій Бутусов вибух війна Росії та України
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