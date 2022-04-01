"Це може бути на всій території РФ": Данілов про вибухи в Бєлгороді

Олексій Данилов / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував інформацію про вибухи на нафтобазі в Бєлгородській області РФ.

В ефірі національного марафону він підкреслив, що Україна не має відношення до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають "дещо розуміти".

"Протиріччя накопичуються. Суспільство в Російській Федерації починає дещо розуміти. Наприклад, подія на території Бєлгородської народної республіки", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, не відповідає дійсності твердження про те, що до вибухів причатсна Україна.

"Вони повинні розуміти, що це може бути на всій території РФ. Ми до них не приходили, ми не йшли до них з війною. І коли Пєсков каже, що це не сприяє переговорам, А сприяє переговорам, коли вони вбивають наших дітей, жінок, коли вони здійснюють ці звірства? Це якісь хворі люди", - додав Данілов.

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Вибух на нафтобазі в Бєлгороді

Раніше спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не підтвердив і не спростовав інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі в Бєлгороді (РФ).

"Я хочу підкреслити, що станом на сьогоднішній день Українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна повинна нести відповідальність за всі прорахунки і за всі катастрофи і всі події, які відбуваються на території РФ", - заявив він.

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