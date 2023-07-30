"Вежу підірвали, стіни тряслися": москвичі очманіли через нічну атаку дронів

За словами очевидців, в Москві вибухнули відразу кілька безпілотників.

https://glavred.net/world/bashnyu-vzorvali-steny-tryaslis-moskvichi-oshaleli-iz-za-nochnoy-ataki-dronov-10489414.html Посилання скопійоване

Москвичів налякала гучна "бавовна" в центрі міста / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Жителі Москви розповіли про атаку безпілотників, які влучили в комплекс будівель міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".

За словами очевидців, в Москві вибухнули відразу кілька безпілотників. Причому з різницею в кілька десятків хвилин. Відповідне відео зі словами місцевих жителів опубліковано в Мережі.

Один з очевидців каже, що його сильно налякав потужний вибух, що прогримів через атаку БПЛА.

відео дня

"Гуркіт дуже сильний... звичайно, я злякався, відразу впав у траву...", — згадує "бавовну" чоловік.

За його словами, приблизно через півгодини він спостерігав атаку другого дрона. Причому його вразили його великі розміри.

"Потім полетів білий такий ... але дрони маленькі, а цей великий і прямо за дах і вибух", — додав наляканий москвич.

У свою чергу дівчина, яка також стала очевидцем атаки БПЛА поскаржилася, що в її квартирі тряслися стіни через удари безпілотників.

"Хлопці, нашу вежу підірвали... у мене тряслася вежа, у мене тряслися стіни в квартирі і спрацювала пожежна сигналізація", - розповіла вона.

Відзначимо, що в атакованих будівлях "Москва-Сіті" розташовуються офіси відразу декількох міністерств РФ, зокрема: міністерства цифрового розвитку, мінекономрозвитку і мінпромторгу.

Додамо, що вибухами рознесло вулицями документацію міністерства цифрового розвитку РФ.

Дивіться відео - москвичі розповіли про атаку дронів:

Москвичі розповіли про нічну атаку дронів / скріншот

Вибухи в центрі Москви

Нагадаємо, Москву атакували дрони, пролунав вибух у 50-поверховій будівлі. У ніч на неділю, 30 липня, в столиці країни-агресора РФ Москві, а також в Підмосков'ї пролунали вибухи. Інциденти пов'язують з нібито атакою безпілотників.При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, в результаті чого пошкоджені вежі будівлі.

Раніше в різних районах столиці країни-агресора РФ Москви пролунали гучні вибухи. Місто нібито було атаковане безпілотниками.

У будівлі на Комсомольському проспекті, яке знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, були вибиті шибки, а біля будівлі виявлені осколки безпілотника.

Більше новин: