"Вежу підірвали, стіни тряслися": москвичі очманіли через нічну атаку дронів

Жителі Москви розповіли про атаку безпілотників, які влучили в комплекс будівель міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".
За словами очевидців, в Москві вибухнули відразу кілька безпілотників. Причому з різницею в кілька десятків хвилин. Відповідне відео зі словами місцевих жителів опубліковано в Мережі.
Один з очевидців каже, що його сильно налякав потужний вибух, що прогримів через атаку БПЛА.
"Гуркіт дуже сильний... звичайно, я злякався, відразу впав у траву...", — згадує "бавовну" чоловік.
За його словами, приблизно через півгодини він спостерігав атаку другого дрона. Причому його вразили його великі розміри.
"Потім полетів білий такий ... але дрони маленькі, а цей великий і прямо за дах і вибух", — додав наляканий москвич.
У свою чергу дівчина, яка також стала очевидцем атаки БПЛА поскаржилася, що в її квартирі тряслися стіни через удари безпілотників.
"Хлопці, нашу вежу підірвали... у мене тряслася вежа, у мене тряслися стіни в квартирі і спрацювала пожежна сигналізація", - розповіла вона.
Відзначимо, що в атакованих будівлях "Москва-Сіті" розташовуються офіси відразу декількох міністерств РФ, зокрема: міністерства цифрового розвитку, мінекономрозвитку і мінпромторгу.
Додамо, що вибухами рознесло вулицями документацію міністерства цифрового розвитку РФ.
Дивіться відео - москвичі розповіли про атаку дронів:
Вибухи в центрі Москви
Нагадаємо, Москву атакували дрони, пролунав вибух у 50-поверховій будівлі. У ніч на неділю, 30 липня, в столиці країни-агресора РФ Москві, а також в Підмосков'ї пролунали вибухи. Інциденти пов'язують з нібито атакою безпілотників.При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, в результаті чого пошкоджені вежі будівлі.
Раніше в різних районах столиці країни-агресора РФ Москви пролунали гучні вибухи. Місто нібито було атаковане безпілотниками.
У будівлі на Комсомольському проспекті, яке знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, були вибиті шибки, а біля будівлі виявлені осколки безпілотника.
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