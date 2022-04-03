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"Зміцнило б стримування Росії": Польща оголосила про готовність розмістити у себе ядерну зброю США

3 квітня 2022, 10:55

Рішення щодо ядерної зброї на території Польщі має прийматися Вашингтоном, сказав Ярослав Качинський.

Польща
Польща не проти зберігання ядерної зброї США, щоб стримувати Росію / УНІАН

Польща готова до розміщення ядерної зброї Сполучених Штатів Америки на території своєї держави. Такий крок значною мірою посилив би стримування Росії. Наразі подібна можливість не розглядається, але незабаром все може змінитися. З подібною ініціативою слід було б виступити Вашингтону. Про це заявив польський віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський.

Як повідомляє DW, він сказав про те, що якби США звернулися до Польщі з проханням про зберігання американської ядерної зброї, Варшава готова була б це обговорити. Подібні дії суттєво зміцнили б стримування Росії.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю СШАу Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - зазначив Качинський.

Також він підкреслив, що наразі таке питання не розглядається, "однак це незабаром може змінитися". Ініціатива щодо ситуації повинна виходити від Штатів.

Загроза Польщі з боку Росії

Посол України у Польщі Андрій Дещиця раніше заявив, що Росія може напасти на країну. Однак польська держава до такого сценарію готується. Наразі Варшава розуміє важливість допомоги Києву, щоб не допустити появи військ РФ біля своїх кордонів.

Колишній командувач силами НАТО у Європі Уеслі Кларк казав про те, що Москва може завдати тактичного ядерного удару по Польщі. За його словами, російські війська на навчаннях моделювали сценарій, за якого вони програють війну країні, яку підтримує Альянс. І в цьому випадку вони нібито повинні застосовувати ядерну зброю.

Керівник польської правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський зазначав, що Польща хотіла б мати у своєму розпорядженні ядерну зброю. Однак, на його думку, наразі це неможливо.

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