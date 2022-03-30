У Польщі назвали головну мету Путіна, розкритикували захід і заговорили про ядерну зброю

Реакцію Європи на геноцид Росії проти українців вважали недостатньою.
Глава польської правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський зізнався, що хотів би, щоб його країна мала у своєму розпорядженні ядерне зброя.
Але, за його словами в інтерв'ю Gazeta Polska, зараз це неможливо.
Також Качинський зазначив, що війна Росії проти України триватиме і заявив про новий наступ.
"Росіяни готуються до нового наступу, вони втягують війська з різних куточків світу, але ніхто не може сказати, чи змінить ці сили ситуацію на фронті", - сказав він.
Він підкреслив, що мета Путіна - це терор проти українців. Російський диктатор, за словами Качинського, хоче зламати Україну.
Крім цього, польський політик розкритикував захід через недостатню реакцію політиків на геноцид Росії проти українців.
читайте також100-метрове цунамі за лічені секунди: що буде, якщо Путін запустить ядерну бомбу на УкраїнуНагадаємо, раніше польський генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінград ніколи не був російським. У РФ відреагували на його заяви.
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