У Польщі назвали головну мету Путіна, розкритикували захід і заговорили про ядерну зброю

Качинський заявив про геноцид українців / Reuters

Глава польської правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський зізнався, що хотів би, щоб його країна мала у своєму розпорядженні ядерне зброя.

Але, за його словами в інтерв'ю Gazeta Polska, зараз це неможливо.

Також Качинський зазначив, що війна Росії проти України триватиме і заявив про новий наступ.

"Росіяни готуються до нового наступу, вони втягують війська з різних куточків світу, але ніхто не може сказати, чи змінить ці сили ситуацію на фронті", - сказав він.

Він підкреслив, що мета Путіна - це терор проти українців. Російський диктатор, за словами Качинського, хоче зламати Україну.

Крім цього, польський політик розкритикував захід через недостатню реакцію політиків на геноцид Росії проти українців.

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