Напад Путіна на Польщу призведе до контрудару НАТО: Байден зробив заяву про 5-й статтю Альянсу

П'ята стаття НАТО - священний обов'язок для Заходу, - Байден / Reuters

Сполучені Штати Америки вважають 5-ю статтю НАТО, згідно з якою напад на одного з учасників блоку є атакою на весь Альянс, основоположним принципом. Польща може розраховувати на союзників у разі загрози своїй безпеці. Про це заявив американський президент Джо Байден.

Як повідомляє CNN, глава Білого дому сказав, що стабільність у Європі є критично важливим фактором для США. Реалізація політики Штатів по всьому світу залежить від єдності Європи.

"Здатність Америки виконувати свою роль в інших частинах світу залежить від єдиної Європи, безпечної Європи. Ми це дізналися з сумного досвіду двох світових воєн, але тоді не були залучені до стабільності у Європі. Тому я вже давно кажу, як сенатор, член комітету з міжнародних відносин, як віцепрезидент протягом восьми років, і наразі президент, що стабільність у Європі критично важлива для США", - зазначив Байден.

Крім того, президент США і лідери держави вважають 5-статтю НАТО, що передбачає колективний захист країни, на яку можуть напасти, "священним обов'язком".

"Ми сприймаємо як священний обов'язок (реалізацію) статті 5, і ви можете на це розраховувати", - запевняє Байден.

Також він додав, що Путін сподівався на розкол в країнах Альянсу після військового вторгнення РФ в Україну, проте Захід залишається єдиним механізмом.

Він також додав, що Путін сподівався, що йому вдасться поділити країни НАТО своїм вторгненням в Україну.

"Найважливіший критерій у цьому світі, що змінює час... полягає у тому, що НАТО залишається абсолютно, повністю, повністю об'єднаним. У наших точках зору немає поділу. Що б ми не робили, ми робимо в унісон", - підкреслив Джо Байден.

Нагадаємо, раніше колишній командувач силами НАТО у Європі Уеслі Кларк заявив про те, що Росія може застосувати ядерну тактичну зброю по території Польщі.