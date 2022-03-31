УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Російські літаки з ядерною зброєю на борту порушили повітряний простір Швеції - ЗМІ

31 березня 2022, 12:00

Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У Збройних силах країни вважають, що порушення було умисним і мало на меті залякування.

літаки РФ
Літаки РФ 2 березня порушили повітряний простір Швеції / Фото Reuters

2 березня два російські літаки порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланда. За неофіційними даними, вони були оснащені ядерною зброєю.

Це був умисний акт, метою якого було залякування Швеції, передає місцевий телеканал TV4.

2 березня чотири літаки злетіли з російської авіабази в Калінінграді. Два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Штурмовики були оснащені ядерною зброєю.

Через війну в Україні шведські Військово-повітряні сили підвищили готовність і заздалегідь помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.

Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 Gripen.

У Збройних силах Швеції не коментують, чи були штурмовики оснащені ядерною зброєю, але вважають, що порушення було умисним.

"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони - воююча країна", – прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрем.

До слова, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон вважає, що вторгнення Росії в Україну докорінно змінило ситуацію в Європі, внаслідок чого членство в НАТО стало цілком прийнятним для Швеції.

У свою чергу, речник МЗС Росії Марія Захарова пригрозила Швеції та Фінляндії "серйозними наслідками" у разі їхніх спроб стати членами НАТО.

Як повідомляв Главред, раніше ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник президента Путіна Юрій Швець припустив, що президент країни-агресора Володимир Путін навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї через інстинкт самозбереження. Але якщо він все ж таки віддасть такий наказ, то найімовірніше буде ліквідований.

Інші новини:

viber
НАТО повітряний простір ядерна загроза новини Швеції
Реклама
Популярне
У Бучі з'явився свій "привид": на рахунку 70-річного мисливця вже більше 50 ліквідованих орківУ Бучі з'явився свій "привид": на рахунку 70-річного мисливця вже більше 50 ліквідованих орків Коли закінчиться війна в Україні – три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичнийКоли закінчиться війна в Україні – три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичний 100-метрове цунамі за лічені секунди або, що буде, якщо Путін запустить ядерну бомбу на Україну100-метрове цунамі за лічені секунди або, що буде, якщо Путін запустить ядерну бомбу на Україну Кремль змінює цілі: чому вже ніхто не завадить Україні повернути Донбас і КримКремль змінює цілі: чому вже ніхто не завадить Україні повернути Донбас і Крим "Ти захопити нас, собака, і не мрій": у Лісапетному батальйоні пообіцяли перегризти глотку Путіну"Ти захопити нас, собака, і не мрій": у Лісапетному батальйоні пообіцяли перегризти глотку Путіну

Останні новини

13:17

В Дніпропетровській області окупанти розбомбили військову частину, є загиблі

12:57

ЗСУ звільнили від окупантів 5 сіл у Запорізькій області

12:53

Найпростіший рецепт хліба Паляниця з хрусткою скоринкою, який зможе приготувати будь-який українецьВідео

12:52

Сили оборони України ліквідували окупантів, яких Росія перекинула з Абхазії

12:48

Гречки та видовищ: у Росії пообіцяли безкоштовну крупу за покупку еротичного журналу

Реклама
12:48

"Гордість РФ" тепер буде у ЗСУ: українські воїни захопили російську десантну машину БМД-4М

12:44

Полетіти до Європи: які авіакомпанії надають великі знижки для українців

12:42

Російський окупант по телефону поскаржився дружині, що вже не може воювати з ЗСУВідео

12:32

Чому Росію навіть без Путіна потрібно тримати в ізоляціїПогляд

12:14

"Серце янголятка не витримало": померла дитина, сім’ю якої орки обстріляли в Лисичанську

12:14

Награбував, але не довіз: ЗСУ показали, що було в кишенях ліквідованого окупанта-мародера

12:11

Після війни житлові будинки в Україні будуть енергоощадними та матимуть укріплені паркінги – Мінінфраструктури

12:00

Російські літаки з ядерною зброєю на борту порушили повітряний простір Швеції - ЗМІ

11:57

Сховали БТР у сіно, але ЗСУ знайшли: сили оборони України завдали чіткого удару по окупантах РФ

11:38

"У росіян почалася паніка – такого вони не очікували": в МВС пояснили, чому орки покидають ЧорнобильВідео

11:28

Кадирівці в Україні вступили в "запеклий бій" зі світлофором

11:18

Склали зброю і повернулися додому: 300 солдатів з Південної Осетії відмовилися воювати з Україною

11:17

Канада приймає біженців з України: як отримати статус тимчасового резидента

11:07

Путін переходить до плану "Б": як зміниться перебіг війни в УкраїніПогляд

11:00

"В одній роті з 500 вижили семеро": російський окупант зізнався про справжні втрати РФ в УкраїніВідео

Реклама
10:48

Бійці мусульманського батальйону зачистили ліс між селами на Київщині та захопили трофеї

10:34

Найближчими днями під Києвом очікуються запеклі бої - британська розвідка

10:33

"Росіяни – гірші за фашистів у Другу світову": орки знищили будинок 92-річної пенсіонеркиВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звістка

10:29

Молодик у квітні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

10:22

Зеленському у США довіряють більше, ніж Байдену: рейтинг президента України – понад 70%

09:58

Пенсіонерка впала на коліна і дякувала Богові, що місто звільнили ЗСУ: у мережі з'явилося потужне відео

09:51

Конфлікт Путіна і Шойгу: ЗМІ з'ясували, чому зростає напруга між президентом і Міноборони РФВідео

09:48

"Німеччина на 100% з Україною": Берлін надасть гарантії безпеки Києву, але тільки після війни

09:40

Батьківська субота Великого посту - традиції і заборони дня

09:14

Як Україна стримує Росію від прориву в ЄвропуПогляд

08:58

Прем'єр Словенії підтримав передачу Києву систем ПРО С-300

08:36

Можна знести обридлого лідера: в гороскопі Путіна настали найнебезпечніші чотири дніВідео

08:07

Календар магнітних бур на квітень 2022: коли буде штормити і як з цим боротися

08:00

Окупанти отримали дозу радіації в Чорнобилі: путінських вояків масово вивозять до Гомеля на лікуванняВідео

07:03

Арахамія розповів про нову оборонну концепцію: Україна хоче мобілізувати мільйон резервістів

06:41

Окупанти саботують накази, виводять з ладу техніку й збили власний літак - британська розвідкаВідео

06:29

Чому Велика Британія не ризикує надавати Україні гарантії безпеки, як у НАТОПогляд

06:08

Сенатор США розповів про нову стратегію РФ у війні з Україною

06:03

Гороскоп на сьогодні, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші

Реклама
05:31

Українські захисники захопили елітний трофей - новітню модифікацію ЗРК Тор окупантів

05:11

Путіна не повністю інформують про хід війни Росії проти України - Пентагон

04:35

"Свобода має бути озброєна не гірше, ніж тиранія": Зеленський розповів, про що говорив з БайденомВідео

03:58

Росія хоче встановити "новий світовий порядок" разом з Китаєм - Лавров

03:50

Потап дотепно відповів на погрози з боку РФ: "Шановні шантажисти! Станьте в чергу!"

03:25

Як зняти головний біль напруги, якщо немає таблеток: дієві поради лікаряФото

02:59

Арахамія назвав дату нового раунду переговорів з РФ і зустрічі президентів

02:35

Улюблениця Путіна і оперна діва Анна Нетребко засудила війну з Україною

02:31

Розкрито унікальні властивості лимона: відомий дієтолог настійно рекомендує їсти його кожен день

02:07

Арахамія розкрив роль Абрамовича на переговарах

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти