Російські літаки з ядерною зброєю на борту порушили повітряний простір Швеції - ЗМІ

Літаки РФ 2 березня порушили повітряний простір Швеції / Фото Reuters

2 березня два російські літаки порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланда. За неофіційними даними, вони були оснащені ядерною зброєю.

Це був умисний акт, метою якого було залякування Швеції, передає місцевий телеканал TV4.

2 березня чотири літаки злетіли з російської авіабази в Калінінграді. Два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Штурмовики були оснащені ядерною зброєю.

Через війну в Україні шведські Військово-повітряні сили підвищили готовність і заздалегідь помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.

Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 Gripen.

У Збройних силах Швеції не коментують, чи були штурмовики оснащені ядерною зброєю, але вважають, що порушення було умисним.

"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони - воююча країна", – прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрем.

До слова, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон вважає, що вторгнення Росії в Україну докорінно змінило ситуацію в Європі, внаслідок чого членство в НАТО стало цілком прийнятним для Швеції.

У свою чергу, речник МЗС Росії Марія Захарова пригрозила Швеції та Фінляндії "серйозними наслідками" у разі їхніх спроб стати членами НАТО.

Як повідомляв Главред, раніше ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник президента Путіна Юрій Швець припустив, що президент країни-агресора Володимир Путін навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї через інстинкт самозбереження. Але якщо він все ж таки віддасть такий наказ, то найімовірніше буде ліквідований.

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