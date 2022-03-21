Росія може напасти на Польщу, Варшава готується до такого сценарію - посол

Польща припускає сценарій нападу Росії - посол Дещиця / Reuters

У Польщі існують побоювання, що Росія може на неї напасти. Однак польський уряд до такого сценарію готується. Наразі Варшава розуміє важливість допомоги Києву, щоб не допустити наближення російських військових підрозділів до своїх кордонів. Про це заявив український посол Андрій Дещиця.

"Є побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього", - розповів він в ефірі 24 каналу.

За словами дипломата, у Варшави є розуміння щодо того, що "краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею".

Також Андрій Дещиця підкреслив, що відомості про нібито наміри поляків захопити Захід України не відповідають дійсності і є дезінформацією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав найбагатші країни Євросоюзу створити "план Маршала-2" для України. Про фінансування післявоєнної відбудови української держави він обіцяв говорити на засіданні Євроради у Брюсселі.

Раніше український журналіст Юрій Бутусов заявив, що Україна та Польща зафіксувала порушення російським винищувачем польського повітряного простору. Винищувач-бомбардувальник пролетів над Волинню. На його думку, Росія провокує збройне зіткнення з силами Північноатлантичного альянсу.