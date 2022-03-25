Путін може вдарити ядерною бомбою по Польщі - екскомандувач силами НАТО в Європі

Генерал Веслі Кларк сказав, що реально сумнівається у варіанті, при якому Росія застосує хімічну зброю в Україні.
Російський президент Володимир Путін цілком здатний наказати своїм генералам застосувати тактичну ядерну зброю і завдати удару по території Польщі. Про це повідомляють журналісти CNN з посиланням на колишнього командувача Об'єднаними силами НАТО в Європі генерала Веслі Кларка.
"Якщо Путін дійсно хоче стримати НАТО, якщо він вірить, що може зруйнувати НАТО, то він може застосувати тактичну ядерну зброю. Де він його застосує? Можливо, не в Україні, а де-небудь в населеному місці в Польщі", - говорить він.
Кларк зазначив, що російські війська в рамках навчань вже моделювали ситуацію, в якій Росія програє, оскільки НАТО підтримує її противника. У цьому випадку нібито вони повинні використовувати тактичну ядерну зброю.
Далі - Кларк сказав, що реально сумнівається у варіанті, при якому Росія застосує хімічну зброю в Україні.
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Нагадаємо, раніше, згідно з даними американської розвідки, Путін буде погрожувати застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо Україна продовжить чинити опір російському вторгненню.
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