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Польський генерал: Калініград – це частина Польщі

26 березня 2022, 20:59

Польський генерал вважає, що Калінінградська область ніколи історично не була російською.

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Вальдемар Скшипчак

У Польщі заявили, що повинні повернути свою Калінінградську область, яка знаходиться під російською окупацією з 1945 року. Так вважає генерал, екс-командувач Сухопутними військами Вальдемар Скшипчак, повідомляє Dо Rzeczy.

Він підкреслив, що ця територія ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі.

"Тепер слід було б заявити на неї свої права, так, як це було раніше з відвойованими територіями. Можливо, варто претендувати на цей Калінінградський округ, який, на мій погляд, є частиною території Польщі. Ми маємо право мати претензії на територію, яку окупує Росія", - заявив Скшипчак.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФТакож він додав, що Калінінградський округ не має ніякого військового значення.

У РФ вже відреагували на заяви генерала. За словами спікера Ради Федерації Костянтина Косачова, Скшипчак "прогуляв всі уроки історії".

Як пише Вікіпедія, Калінінград - це місто в Росії, адміністративний центр Калінінградської області, що є найзахіднішим обласним центром Російської Федерації.

До 4 липня 1946 року місто мало назву Кенігсберг. Місто було засноване на пагорбі високого правого берега в нижній течії річки Преголі на місці прусського городища Твангсте 1 вересня 1255 року як замок лицарями великого магістра Тевтонського ордена Поппо фон Остерна і чеським королем Пржемислом Отакаром II, війська якого , які, у свою чергу, були запрошені до Пруссії польським королем для боротьби з язичниками.

За рішенням Потсдамської конференції 1945 північна частина німецької провінції Східна Пруссія, разом зі своєю столицею Кенігсбергом, тимчасово була передана СРСР. Пізніше при підписанні договорів про кордони Кенігсберзька область повністю визнана володіннями Радянського Союзу.

Залишилося 20 000 із 370 000 німецьких жителів, які жили в місті до Великої Вітчизняної війни.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

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Польща війна Росії та України
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