Україні планують дати F-16 до кінця року, але пілотів ще не навчають - Politico

На Заході не можуть визначитися з планом навчання пілотів ЗСУ управлінню винищувачами F-16, є два сценарії, відзначили американські журналісти.

https://glavred.net/world/ukraine-planiruyut-dat-f-16-k-koncu-goda-no-pilotov-poka-ne-obuchayut-politico-10488403.html Посилання скопійоване

Навчання пілотів ПС ЗСУ управлінню F-16 може початися в Європі цього літа - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

США схвалили навчання пілотів Повітряних сил Збройних сил України управлінню винищувачами F-16, однак маневри так і не розпочалося. Країни-партнери на Заході не погодили план процесу, а у Вашингтоні нібито не підписали потрібні документи. У Білому домі вважають, що бойові літаки Україні можуть поставити до кінця поточного року, проте на думку експертів, Київ отримає їх не раніше весни 2024-го.

Як повідомляє американське видання Politico з посиланням на власні джерела, на Заході все ще не погодили план навчання українських пілотів управлінню F-16.

"Незважаючи на амбітні терміни постачання літаків, західним партнерам все ще необхідно доопрацювати плани навчання пілотів", - зазначили журналісти.

відео дня

Радник президента США Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше казав, що Вашингтон має намір діяти "якомога швидше" в питанні постачань Україні F-16. У Білому домі вважають можливим передачу літаків "до кінця року", проте фахівці очікують отримання Києвом винищувачів не раніше весни 2024-го.

На Заході поки що не погодили план навчання пілотів ЗСУ управлінню F-16

Три співрозмовника американських журналістів пишуть, що план навчання льотчиків поки що не узгоджено.

Розглядається два сценарії: перший - відправка українських пілотів до США на навчання в штат Арізона на базі 162-го повітряного крила ВПС Національної гвардії США. Однак ідею не підтримали. Другий передбачає навчання українців у Європі.

Втім, остаточних рішень наразі не було ухвалено.

"Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами і союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", - відзначило одне з джерел.

Також у матеріалі зазначено, що регіональний центр навчання управлінню F-16 відкриють у Румунії. Ще один центр може з'явитися в Данії.

Заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх 25 липня казала, що навчання можуть початися в Європі цього літа. Вона також стверджувала, що Британія планує розпочати базову льотну та мовну підготовку українських фахівців протягом декількох тижнів.

Втім, Сінгх не уточнила, коли конкретно Україна може отримати літаки F-16.

Винищувачі F-16 для України

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що Україна отримає F-16 до кінця 2023 року. За словами представника адміністрації Байдена, ЗСУ гостро потребують артилерії, і одні тільки винищувачі не матимуть значного впливу на ситуацію на полі бою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Україна отримає винищувачі F-16 за декілька місяців. На думку глави американського Держдепу, питання передачі літаків в будь-якому випадку займе чимало часу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що постачання Києву F-16 розблокують експорт українського зерна. За словами дипломата, наявність винищувачів дозволить позбутися російського шантажу.

Інші новини: