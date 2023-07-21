Україна отримає F-16 до кінця 2023 року – Білий дім

Сили оборони України гостро потребують артилерії. Поставки літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка необхідна для ЗСУ.

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Джон Кірбі розповів, коли Україна отримає F-16 / Колаж: Главред, фото: defense.gov, US Air Force

Українські військові можуть отримати винищувачі F-16 до кінця 2023 року, але літаки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, Cили оборони України гостро потребують артилерії. Поставки літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка необхідна для ЗСУ, передає FOX News.

"F-16 будуть поставлені в Україну, ймовірно, ближче до кінця року. Але, за нашою оцінкою, лише F-16 не зможуть внести зміни (на полі бою, - ред.). Їм дійсно найбільше необхідна артилерія. І тому президент США ухвалив непросте рішення про передачу касетних боєприпасів. Вони вистрілюють тисячі снарядів на день. Це справжня перестрілка", - розповів Кірбі.

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Він додав, що ЗСУ найбільше потребують артилерії, амуніції, ППО, танків і БМП.

"За всіма цими пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири напрямки, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, — і буде ще один найближчими днями — ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці можливості", - додав координатор Ради нацбезпеки.

Передача касетних боєприпасів Україні

Президент США Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Касетні боєприпаси змінять правила гри. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на критику деяких країн з цього приводу.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що поставка касетних боєприпасів США в Україну - "злочин", а Росія нібито "досі не застосовувала" їх.

20 липня виданням The Washington Post писало, що Збройні Сили України почати застосовувати проти окупантів надані американськими партнерами касетні боєприпаси. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

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