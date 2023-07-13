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"РФ проковтне": Кулеба осадив Лаврова, який закотив істерику через F-16 для ЗСУ

Олексій Тесля
13 липня 2023, 14:48 оновлено 13 липня, 14:54
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Глава українського зовнішньополітичного відомства відповів на маячливу заяву Сергія Лаврова.
Кулеба, Лавров
Дмитро Кулеба відповів Сергію Лаврову / Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував маячливу заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що західні літаки F-16 в Україні Росія розглядатиме як якусь "ядерну загрозу".

Глава українського зовнішньополітичного відомства відповів на цю заяву Лаврова, що "єдина загроза для РФ – це український солдат". Таке повідомлення Кулеба залишив у Twitter.

При цьому глава МЗС України закликав Захід не боятися погроз Росії, які нічого насправді не означають. Також він висловив упевненість, що Повітряні сили отримають довгоочікувані західні винищувачі F-16.

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"Єдина загроза Росії - український солдат. Ось кого Путін і компанія повинні боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія це проковтне, незважаючи на те, що Лавров брязкає зброєю", — додав Кулеба.

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Пост Дмитра Кулеби / @DmytroKuleba

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Раніше Сергій Лавров розлютився через передачу Україні F-16 і пригрозив "катастрофою". Міністр закордонних справ країни-агресора РФ прокоментував плани союзників надати Україні винищувачі F-16. За його словами, РФ розглядатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 як "загрозу в ядерній сфері".

Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року, заявив раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба акцентував увагу на тому, що терміни можуть зрушити через складні технічні моменти.

Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявляв, що ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16.

Інші новини:

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