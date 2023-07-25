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"Терміново потрібні F-16": Кулеба розповів, що розблокує експорт українського зерна

Юлія Куришко
25 липня 2023, 19:59 оновлено 25 липня, 20:19
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Кулеба вважає, чим швидше Україна отримає F-16, тим швидше відновить експорт українського зерна.
'Терміново потрібні F-16': Кулеба розповів, що розблокує експорт українського зерна
Кулеба розповів, як Україна зможе відновити експорт зерна / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе відновити експорт свого зерна на світовий ринок через Чорне море після того, як отримає від країн Заходу винищувачі F-16.

Він заявив, що чим швидше Україна отримає F-16, тим швидше відновить поставки зерна, передає France24.

"Так звичайно, коли ми отримаємо F-16, тоді ми не будемо залежати від російського шантажу в питанні експорту українського зерна на світові ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше ми зможемо запустити новий коридор, який буде захищений й ефективний, і який буде працювати без жодних перешкод. Тонни українського зерна будуть доставлені на світові ринки, що призведе до стабілізації цін, їхнього зниження та допоможе людям уникнути голоду", - заявив Кулеба.

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Крім того, Кулеба заявив, що вимога кількох європейськи країн продовжити заборону на експорт української агропродукції після 15 вересня - є неприйнятною.

"Вимога деяких країн на продовження обмежень ЄС на український агроімпорт після 15 вересня також йде у розріз з їхніми інтересами. Потрібно також пам’ятати, що однією з причин чому Росія знищує українську зернову інфраструктуру є те, що вона хоче спровокувати додаткову напругу між Україною та її поважними сусідами. Нам не потрібно грати на руку Путіну. Ми не повинні грати в його гру. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, друзями, сусідами, аби уникнути ситуації, коли Путін буде потирати руки й сміятися, коли інші країни наполягатимуть на тому, щоб українське зерно не було імпортовано в їхні країни", - пояснив Кулеба.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Зернова угода

Нагадаємо, що в ISW розкрили, чому Росія посилює атаку по українських портах. Довготривалі збої в логістиці зерна в Україні матимуть дедалі більший каскадний вплив на постачання зерна.

Армія Росії хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту, тому намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Ситуація на півдні дуже напружена, складна.

На Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна. Через російську ракетну атаку по порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна.

Клименко розкрив, що може бути, якщо Україна залишиться без "зернової угоди". Український морський експорт проходить саме через порти Одеської області і він займав приблизно третину всього зернового експорту.

Більше цікавих новин:

війна в Україні F-16 зернова угода
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