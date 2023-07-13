Лавров сказився через передачу Україні F-16 і пригрозив "катастрофою"

РФ розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як "загрозу в ядерній сфері", підкреслив глава МЗС РФ.

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Сергій Лавров істерить через передачу F-16 Україні / Колаж: Главред, фото: US Air Force, скріншот

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров прокоментував плани союзників надати Україні винищувачі F-16.

За його словами, РФ розглядатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 як "загрозу в ядерній сфері". Його цитують пропагандисти РФ.

"Під час бойових дій наші військові не будуть розбиратися, чи обладнаний кожен конкретний літак зазначеного типу під доставку ядерних озброєнь чи ні. Сам факт появи подібних систем у Збройних сил України буде розглядатися нами як загроза з боку Заходу в ядерній сфері", — сказав він.

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Відповідаючи на питання про можливість застосування Росією ядерної зброї у війні проти України, Лавров відповів, нібито сценарії застосування такої зброї "чітко визначені у військовій доктрині РФ".

Лавров додав, що нібито "США і їх натовські сателіти" створюють "ризики прямого збройного зіткнення" з Росією, що загрожує "катастрофічними наслідками".

Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року, заявив раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба акцентував увагу на тому, що терміни можуть зрушити через складні технічні моменти.

Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявляв, що ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16.

Адмірал Роб Бауер заявив, що ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу. Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прямо заявив про те, що війна в Україні залишається "вкрай непередбачуваною".

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