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ВСУ наступають дуже добре, все повільно через відмову Заходу дати F-16 - Ходжес

Андрій Ганчук
14 липня 2023, 14:49 оновлено 14 липня, 14:56
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Генеральний штаб вніс правильні корективи, армії України потрібна далекобійна зброя, сказав колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.
Ходжес, F-16
Винищувачі F-16 дали б контрнаступу ЗСУ більше можливостей - Ходжес / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Контрнаступ сил оборони України йде дуже добре, враховуючи умови, в рамках яких військам доводиться атакувати. У ЗСУ немає переваги в повітрі, окупанти Росії замінували території, а Захід не дає винищувачі F-16 та іншу далекобійну зброю. Тому армія наступає повільно. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

Як повідомляє Голос Америки, він розповів про те, що всі хотіли б, щоб ЗСУ наступали швидше, але треба розуміти – російські окупанти весь цей час зміцнювали "оборону" захоплених територій.

"Звичайно, ми хотіли б, щоб контрнаступ йшов швидше, але треба бути реалістами, знаєте, тому що росіяни не витрачали час даремно", - сказав Ходжес і уточнив, що ворог замінував поля, пройти якими тепер важко.

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Крім того, західний світ відмовляється давати Україні винищувачі F-16. Країни Заходу ніколи б не відправили своїх солдатів в атаку без переваги в небі.

"Також Захід продовжує відмовлятися надати F-16-повітряні потужності, які допомогли б українському контрнаступу мати більше можливостей. Ми ніколи не послали б американських, німецьких або французьких солдатів в атаку без переваги в небі", - сказав Ходжес.

За його словами, Заходу потрібно надати Україні винищувачі та озброєння великої дальності "які допомогли б вибити російську артилерію, російські штаби, російські матеріально-технічне забезпечення".

При цьому він додав, що ЗСУ, як для такої ситуації, наступають дуже добре.

"Насправді, враховуючи все це, у них все дуже добре. Я думаю, що Генштаб України вніс правильні корективи", - підкреслив Бен Ходжес.

Контрнаступ армії України

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ наступають і просуваються на Бахмутському напрямку. Українські сили оборони закріпилися на звільнених територіях і продовжують вести контрнаступальну операцію.

У Генеральному штабі заявили, що ЗСУ просунулися і закріпилися на нових рубежах на Бердянському напрямку. Війська встановили контроль на рубежах, які відбили в окупаційних сил РФ.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що Україна отримала від США касетні боєприпаси. Втім, на полі бою їх поки що не застосовували. Коли ЗСУ задіють такі боєприпаси, вони отримають перевагу над ворогом.

Інші новини:

Бен Ходжес війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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