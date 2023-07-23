Україна отримає винищувачі F-16 через кілька місяців - Блінкен

За словами голови Держдепартаменту, навіть якби рішення щодо F-16 ухвалили завтра, пройшло б кілька місяців, перш ніж їх почали застосовувати.

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Блінкен заявив, що через кілька місяців Україна отримає винищувачі F-16 / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Вікіпедія

Через кілька місяців Збройні сили України нарешті отримають омріяні американські винищувачі F-16. Про це повідомив голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN.

За словами голови Держдепартаменту, навіть якби рішення щодо F-16 ухвалили завтра, пройшло б кілька місяців, перш ніж їх почали застосовувати.

"Справа не лише у самому обладнанні. Це навчання. Це обслуговування. Це можливість використовувати його в загальновійськових операціях. Все це вимагає часу", - зауважив Блінкен.

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На уточнююче питання про те, чи вважає він, що Україна отримає американські винищувачі, держсекретар надав ствердну відповідь.

"Думаю, так. Важливо сфокусуватися на тому, щоб коли вони їх отримають, вони були належним чином підготовлені, могли обслуговувати ці літаки і розумно застосовувати їх", - підкреслив він.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні літаків F-16

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не будуть відкладати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він повідомив, що Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16.

Як зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Україна отримає F-16 до кінця 2023 року. Водночас він підкреслив, що літаки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Поставки літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка необхідна для ЗСУ.

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслив, що літаки F-16 – не панацея від ракет РФ. За його словами, нашій державі потрібні не лише літаки F-16, а ще й спеціальна ракетна програма з радіусом і дальністю ураження ракет від 500 до 1000 кілометрів.

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