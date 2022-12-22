Україні дадуть зброю, а на РФ очіку поразка: Подоляк підбив підсумки візиту Зеленського до США

Жодних територіальних "поступок" Росії не буде, істерика Москви щодо "перемовин" нікого не цікавить, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

США чітко для себе зафіксували, що Росія повинна програти - Подоляк / t.me/V_Zelenskiy_official

Сполучені Штати Америки остаточно зафіксували для себе той факт, що Україна здобуде перемогу у війні з окупантом Росією. "Компромісів" щодо територій не буде, а Київ отримає всю необхідну військову допомогу. Розмовляти з Москвою ніхто не збирається. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що за підсумками візиту президента Володимира Зеленського до США можна зробити висновок, згідно з яким Вашингтон остаточно зафіксував для себе стан речей – Україна повинна здобути перемогу над Росією.

Крім того, за його словами, зустріч Зеленського і Байдена також показала, що Києву нададуть необхідну допомогу, а на "компроміси" з РФ ніхто не йтиме.

"США остаточно зафіксували базу: 1. Росія повинна програти. 2. Компромісів "території в обмін на псевдо/мир" не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії "поговоріть з нами" нікого не цікавить...", - написав Подоляк.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня перебував з візитом у США. Гарант вперше з початку повномасштабної війни з Росією вирушив у міжнародну поїздку.

У Вашингтоні він зустрівся з президентом Штатів Джо Байденом, високопоставленими американськими особами і виступив у Конгресі.

Під час спільної з Зеленським пресконференції президент США Байден сказав, що Штати передають Україні батарею ЗРК Patriot.

Також, за словами Байдена, 50 держав зобов'язалися надати Києву більше 2 тисяч танків та іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, більше 2 мільйонів снарядів для артилерії і більше 50 MLRS.

У Конгресі США президента України зустріли стоячи і оплесками. Зеленський закликав американську державу посилити військову допомогу Україні і заявив, що битва за Бахмут на Донеччині визначить подальший розвиток подій на війні з Росією.

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