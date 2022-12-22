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Україні дадуть зброю, а на РФ очіку поразка: Подоляк підбив підсумки візиту Зеленського до США

22 грудня 2022, 13:56
Жодних територіальних "поступок" Росії не буде, істерика Москви щодо "перемовин" нікого не цікавить, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.
Зеленський, Байден
США чітко для себе зафіксували, що Росія повинна програти - Подоляк / t.me/V_Zelenskiy_official

Сполучені Штати Америки остаточно зафіксували для себе той факт, що Україна здобуде перемогу у війні з окупантом Росією. "Компромісів" щодо територій не буде, а Київ отримає всю необхідну військову допомогу. Розмовляти з Москвою ніхто не збирається. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що за підсумками візиту президента Володимира Зеленського до США можна зробити висновок, згідно з яким Вашингтон остаточно зафіксував для себе стан речей – Україна повинна здобути перемогу над Росією.

Крім того, за його словами, зустріч Зеленського і Байдена також показала, що Києву нададуть необхідну допомогу, а на "компроміси" з РФ ніхто не йтиме.

"США остаточно зафіксували базу: 1. Росія повинна програти. 2. Компромісів "території в обмін на псевдо/мир" не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії "поговоріть з нами" нікого не цікавить...", - написав Подоляк.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня перебував з візитом у США. Гарант вперше з початку повномасштабної війни з Росією вирушив у міжнародну поїздку.

У Вашингтоні він зустрівся з президентом Штатів Джо Байденом, високопоставленими американськими особами і виступив у Конгресі.

Під час спільної з Зеленським пресконференції президент США Байден сказав, що Штати передають Україні батарею ЗРК Patriot.

Також, за словами Байдена, 50 держав зобов'язалися надати Києву більше 2 тисяч танків та іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, більше 2 мільйонів снарядів для артилерії і більше 50 MLRS.

У Конгресі США президента України зустріли стоячи і оплесками. Зеленський закликав американську державу посилити військову допомогу Україні і заявив, що битва за Бахмут на Донеччині визначить подальший розвиток подій на війні з Росією.

Інші новини:

Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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