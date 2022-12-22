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"Війна не може бути заморожена": Зеленський у США заявив, що у 2023 році настане переломний момент

22 грудня 2022, 06:18
Президент України переконаний, що українські воїни повинні перемогти на полі бою. Він закликав Конгрес прискорити перемогу України.
Зеленський виступив у Конгресі США
Зеленський виступив у Конгресі США / Фото ОП

У 2023 році у війні з Росією може настати переломний момент. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед Конгресом США в середу, 21 грудня. Він закликав американських партнерів прискорити перемогу нашої держави.

"Наступного року буде переломний момент, я знаю, що хоробрість українців і рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності", – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що війна з Росією не може бути заморожена, а українські воїни повинні перемогти на полі бою.

"Битва триває, і нам потрібно перемогти на полі бою. І ця битва не лише за територію або за ту чи іншу частину Європи. Не тільки за життя, свободу і безпеку українців або іншого народу, який Росія намагається завоювати. Ця битва також і за те, в якому світі наші діти і онуки будуть жити, а також їхні діти і онуки... І це буде демократія для українців, американців і всіх інших", - сказав Зеленський.

"Ця битва не може бути заморожена або відкладена. Її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше забезпечить захист. Від США до Китаю, від Європи до Латинської Америки, від Африки до Австралії весь світ взаємопов'язаний. Взаємопов'язаний для того, щоб почуватися в безпеці, коли відбуваються такі битви", – підкреслив глава Української держави.

Зеленський закликав Конгрес прискорити перемогу України.

"Це доведе агресору, що не можна ламати міжнародні кордони і чинити звірства", – додав він.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії. В цілому, виступ Зеленського в Конгресі США тривав понад двадцять хвилин.

Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль.

Основні заяви Зеленського в Конгресі:

  • "Це битва не тільки за життя, свободу і безпеку українців або будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу";
  • "Нам треба більше ваших "патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст";
  • "Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас";
  • "Битва за Бахмут визначить, як розвиватимуться події".

Поїздку президента України у США забезпечував амріканський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їхнім завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути додому.

Інші новини:

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