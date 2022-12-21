Байден зустрів президента України в Білому домі: Зеленський назвав мету термінового візиту до США

Джо Байден вже зустрів президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

Зеленський і Байден / скріншот з відео

21 грудня, ввечері, президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом.

Як повідомив президент, його візит запланований для обговорення з Байденом двостороннього співробітництва України та Сполучених Штатів Америки.

"Сьогодні я - у Вашингтоні, щоб подякувати американському народу, президенту і Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги", - написав Зеленський в Telegram.

Він також додав, що планує провести ряд переговорів щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, з президентом США Джозефом Байденом буде обговорено двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки.

"У наступному році ми повинні повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - підкреслив президент.

Варто відзначити, що Джо Байден вже зустрів президента України Володимира Зеленського.

Байден і Зеленський / скріншот

План зустрічі Байдена і Зеленського 21 грудня

21:00 - Байден зустріне Зеленського в Білому домі

21:30 - двостороння зустріч Байдена і Зеленського

23:30 - спільна прес-конференція Байдена і Зеленського

Журналісти Axios з посиланням на свої джерела в поліції Капітолію заявили, що президент України Володимир Зеленський у середу ввечері, 21 грудня, приїде з візитом до Вашингтона і виступить у Конгресі США.

Також зазначалося, що в ході візиту Зеленського президент США Байден оголосить про додаткову військову допомогу Україні на суму близько 1,8 мільярда доларів і постачання ЗРК Patriot.

Пізніше в Офісі президента України підтвердили, що Зеленський відправився в США. Сам гарант сказав, що він зустрінеться з Байденом і виступить у Конгресі.

У Білому домі також підтвердили в поїздку Зеленського до Вашингтона. Там уточнили, що президент України виступить в Білому домі, Конгресі, зустрінеться з Байденом і високопоставленими американськими чиновниками.

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