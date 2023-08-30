Україна знищила або пошкодила 24 російські літаки в РФ Криму та Білорусі - ЗМІ

Україна могла здійснити щонайменше дев'ять успішних атак по авіабазах Росії, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, знищивши при цьому 24 літаки, пишуть ЗМІ.

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Атака на роcійські аеродроми / колаж Главред, фото twitter.com/Osinttechnical і скріншот

ЗСУ та співробітники українських спецслужб з початку повномасштабного вторгнення РФ змогли здійснити щонайменше дев'ять вдалих атак по авіабазах країни-агресора Росії (а також по тих, які розташовані в тимчасово окупованому півострові Крим і Білорусі), знищивши або пошкодивши при цьому щонайменше 24 літаки. Такого висновку дійшло російське видання Верстка.

Журналістам довелося вивчити повідомлення Міноборони країни-агресора РФ, ЗМІ та OSINT-дослідників.

Вони зазначили, що перша атака сталася вже на другий день після початку повномасштабного вторгнення (25 лютого 2022 року). Саме тоді на аеродромі Міллерово в Ростовській області згорів транспортний літак армії агресорів.

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Станом на сьогодні, кажуть дослідники, найуспішнішу та наймасштабнішу атаку Україна здійснила по аеродрому Саки у тимчасово анексованому півострові Крим 9 серпня 2022 року, коли країна-агресор РФ втратила чотири винищувачі моделі "Су-30СМ" та сім бомбардувальників моделі "Су-24М".

"Наступна атака відбулася через чотири місяці, коли безпілотники атакували аеродроми Енгельс-2 і Дягілєво в Саратовській і Рязанській областях. 5 грудня було пошкоджено три літаки-два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту ‒ 22М3", - сказали дослідники.

Атаки дронів на Москву

Вночі 28 серпня в країні-агресорі Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Вибух прогримів у підмосковному місті Люберці. У Міноборони РФ заявили про те, що сили російської ППО збили кілька дронів і звинуватили в атаці Україну.

У ніч на 22 серпня в РФ лунали вибухи. Москву і Підмосков'я атакували безпілотники. У місті Красногорськ Московської області були пошкоджені багатоповерхівка і автомобілі.

21 серпня Москву також атакували безпілотники. У країні-агресорі РФ сказали про нібито вдалу роботу ППО. У всіх московських аеропортах був терміново оголошений режим"килим".

9 серпня столицю країни-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони. За його словами, немає інформації про постраждалих в результаті падіння уламків.

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