"Вибухова ніч" в РФ: Москву і Підмосков'я атакували дрони, 2 аеропорти перекривали

Внаслідок збивання дрону в одному з міст під Москвою є пошкодження будинку та автомобілів. Були перекриті аеропорти "Шереметьєво" і "Домодєдово".

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Москву і Підмосков'я атакували дрони, два аеропорти перекривали/ колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч на вівторок, 22 серпня, у країні-агресорці Росії лунали вибухи. Москву і Підмосков'я атакували безпілотники. Внаслідок збивання одного з дронів у місті Красногорськ Московської області було пошкоджено багатоповерхівку і автомобілі.

Про вибухи повідомляють Telegram-канали. Зазначається, що внаслідок вибуху у Красногорську в 25-поверховому будинку повилітали вікна, також пошкоджень зазнали авто. На асфальті одного з дворів лежать уламки ймовірно БПЛА.

У Telegram-каналі "Shot" стверджується, що над Красногорськом дрон було збито у районі будівлі уряду Московської області.

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Крім цього, вибухи також чули у столиці країни-агресорки – у московському районі Строгіно. Після вибуху у небі було видно дим.

Аеропорти "Шереметьєво" і "Домодєдово" закривали на вильоти і прильоти, але згодом після тимчасового закриття вони почали приймати рейси.

Москву і Підмосков'я атакували дрони/ скрін

Дивіться відео наслідків атаки дронів на Москву і Підмосков'я:

Вибухи в Росії

Нагадаємо, через удар по авіабазі "Сольці" під Новгородом було пошкоджено щонайменше два літаки російської бойової авіації. Самі росіяни стверджували, що атакою БПЛА було пошкоджено один літак. Але незалежні аналітики мають інші дані.

У ніч на 20 серпня у Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропорти. У країні-агресорці кажуть, нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА. При цьому два аеропорти під Москвою перекривали "через загрозу безпілотників".

21 серпня Москву атакували безпілотники. У країні-агресорці РФ сказали про нібито вдалу роботу ППО. У всіх московських аеропортах було терміново оголошено режим "Килим".

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