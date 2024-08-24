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Путін удумав "прийом" щодо Курської області: у США розкрили деталі

Андрій Ганчук
24 серпня 2024, 10:57
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Володимир Путін навряд чи виступить зі зверненням до російського народу, пропагандисти продовжують переконувати росіян у неправдивій інформації.
Путін, Курська область
Путінт не готовий розповісти росіянам про ситуацію в Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Deep State

Глава Кремля Володимир Путін на тлі операції в Курській області вирішив зробити вигляд, нібито нічого не відбувається. Так звані військові кореспонденти агресора Росії закликають усіх "заспокоїтися" і не розсіювати паніку.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що курська операція української армії стала ще одним ударом по так званій аурі непереможності Путіна. Утім, очільник Кремля поводиться так, нібито нічого не відбувається.

Пропагандисти, своєю чергою, заявляють про нібито перевагу військ РФ над ЗСУ і закликають усіх заспокоїтися.

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Сам Путін не звертався до російського народу і намагається дотримуватися свого робочого графіка.

Журналісти прогнозують, що населення демонструє втому від війни, а сам Путін навряд чи звернеться до росіян.

"(Путін, - ред.) прагне виступати, коли може повідомити про позитивні результати", - підкреслив консультант аналітичного центру Chatham House Микола Петров.

Операція ЗСУ в Курській області - головні новини за темою:

У ЗСУ є успіхи в Курській області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Українські війська контролюють нові території і досягають просувань.

Путін не зможе витіснити ЗСУ з Курської області, вважає російський соціолог Ігор Ейдман. Щоб вирішити питання з регіоном, потрібне припинення наступу на Донбасі, до чого Путін не готовий.

Заради Курської області РФ готова "пожертвувати напрямком", вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Зокрема, окупанти вирішили не наступати на півночі Харківської області.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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Володимир Путін війна Росії та України Курська область Операція в Курській області
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