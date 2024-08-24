"Це продовжує нас турбувати": в Білому домі зробили заяву про операцію на Курщині

Російські загарбники перекинули в Курську область певні сили і хочуть завадити діям українських військ.

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У Білому домі зробили заяву про операцію на Курщині/ скрін з відео, скрін з карты DeepState

Робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області зарано. Росіяни перекинули певні ресурси на цей напрямок і хочуть завадити діям українських військових.

Тому поки що рано говорити, чи може ситуація на Курщині вплинути на ескалацію. Про це заявив радник із нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі.

"Росіяни перекинули певні ресурси на цю територію, щоб спробувати завадити діям українських військ. Наскільки це буде ефективним, яким буде результат, ми ще не знаємо. Тому ще зарано говорити про те, чи може те, що відбувається в Курську, мати потенційний вплив на ескалацію. Але це те, що нас продовжує турбувати", – зазначив Кірбі. відео дня

Він додав, що з боку США не було коригування у вказівках щодо того, де і як ЗСУ можуть використовувати американську зброю.

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – остання новини

Раніше повідомлялося, що війська РФ разом з кадирівцями попали в котел. Військовий експерт Ян Матвєєв поділився цікавою інформацією стосовно котла на Курщині.

Також раніше повідомлялося, що РФ відвела частину військ з Харківського напрямку через операцію українських військових у Курській області. Командування РФ продовжує "перетасовувати" ту живу силу, яка в противника ще залишилась задля, бодай, утримання зайнятих позицій.

Соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман пояснив, чому Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини. Щоб відбити Курщину, Путіну довелося б припинити наступ на Донбасі. Він на цей крок не пішов, тому ситуація з Курською областю буде продовжуватися.

Нагадаємо, повідомлялося, що ЗСУ просунулися в районі Суджі – бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення на Курщині. Українським військовим вдалося зайняти нові позиції у Курській області країни-агресорки Росії.

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