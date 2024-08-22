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Під Курськом задвохсотили командира спецпризначенців "Ахмат"

Яна Ставська
22 серпня 2024, 16:57
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Командира спецпризначенців "Ахмат" вистежували ще зі Льгова Курської області.
Під Курськом задвохсотили командира спецпризначенців
Тривають бої у Курській області / Колаж Главреда. Фото: Телеграм "Штірліц", скріншоти відео

Підрозділи ЗСУ у боях в Курській області днями ліквідували штаб спецпризначенців "Ахмат" з їхнім командиром Зелімханом Батукаєвим (позивний - Шустрий), повідомляють у соцмережах.

Стверджується, що удару було завдано по пункту управління військами Ахмат у Курській області 22 серпня. У результаті знищено "Шустрого" і ще 30 кадирівських бойовиків.

"Ми їх пасли від самого Льгова Курської області. Це було епічно", - зазначили українські бійці.

відео дня

Хто такий Зеліман Батукаєв

Судячи з профілю Батукаєва у соцмережах, він регулярно бачився зі своїм "кумиром" генерал-майором Апті Алаудіновим. Останній навіть нагороджував бойовика орденом Мужності.

Під Курськом задвохсотили командира спецпризначенців
"Шустрий" з пропагандистами і Алаудіновим / Фото: соцмережі

Також "Шустрий" часто викладав відео з допитами, як стверджується у дописах, українськими військовополоненими.

Бої у Курській області - останні новини

В середу, 21 серпня, українські війська досягли незначного просування вперед у рамках операції на Курській ділянці фронту. Зокрема, українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки (на північний схід від Кореневе і за 33 км від міжнародного кордону).

Під контролем українських військових перебувають 93 населені пункти. Бійці ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів від 28 до 35 кілометрів.

За даними Bild, українські військові впритул наблизилися до населеного пункту Кореневе в Курській області і просунулися на інших напрямках. Захоплення цього селища завдасть значного удару по репутації Володимира Путіна, навіть більшого, ніж втрата Суджі.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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