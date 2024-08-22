Припинення вогню у Курській області: в Угорщині незадоволені операцією ЗСУ в РФ

Угорщина вважає, що операція ЗСУ у Курській області не пришвидшує мирне врегулювання війни в Україні.

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В Угорщині вважають, що між Україною та Росією потрібно встановити режим припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Gulyás Gergely, скрін з ISW

В Угорщині прокоментували дії українських сил на території Курської області країни-агресора Росії. Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що угорська влада стоїть на боці досягнення "миру".

Як передає Telex, він додав, що його країна стоїть на боці припинення вогню та миру, натякаючи на перемир'я. В той же час українські військовослужбовці пішли у наступ, що не відповідає баченню політики країни.

"Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру", – сказав Гуяш. відео дня

Окрім цього представник угорського уряду закликав і Росію і Україну не забувати про відповідальність за енергетичну безпеку у Європі. Гуяш мав на увазі питання транспортування нафти і газу РФ через територію України.

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Позиція угорських політиків щодо України

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан намагається переключити увагу західних країн з допомоги Україні на можливі мирні переговори з країною-агресоркою Росією.

Водночас міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький нещодавно заявив, що з великою повагою ставиться до "героїчної та хороброї боротьби українців" та додав, що Україна для встановлення миру докладає зусиль, тому він вважає, що завершення війни наближається.

Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Це відбуватиметься до того часу, поки Україна не поновить поставки російської нафти в Угорщину.

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