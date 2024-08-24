Заради Курської області РФ готова "пожертвувати напрямком": в ISW дізналися деталі

Окупанти агресора Росії вирішили не наступати на одному з напрямків, щоб вирівняти ситуацію в Курській області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Росіяни на тлі операції ЗСУ в Курській області "відмовляються" від півночі Харківщини / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Російські окупаційні війська перекидають сили з Харківської в Курську область. Окупанти мають намір пожертвувати північчю Харківщини для того, щоб відповісти на Курську операцію ЗСУ. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що російські загарбники готові принести в жертву наступ на півночі Харківської області, щоб купірувати загрозу в Курській області.

Зокрема, аналітики зафіксували пересування сил Північного угруповання на Курщину.

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"ISW спостерігав значні передислокації елементів Північного угруповання військ (яке відповідає за Харківський напрямок) до Курської області, що свідчить про те, що російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою, щоб належно відповісти на українське вторгнення в Курській області", - наголошується в повідомленні.

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У ЗСУ успіх у Курській області, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Українські сили беруть під контроль нові території та досягають просування.

Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини, вважає російський соціолог Ігор Ейдман. За його словами, Путіну для розв'язання питань із Курською областю знадобиться припинення наступу на Донбасі, до чого він не готовий.

Путін прорахувався, мета Курського наступу набагато важливіша, ніж він думав, вважає колишній начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. На його думку, курська операція має змінити ставлення західного світу до війни в Україні.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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