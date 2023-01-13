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Україна отримає "вбивцю балістичних ракет": Італія передасть батареї ЗРК SAMP/T - ЗМІ

13 січня 2023, 23:42
За даними ЗМІ, прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".
ЗРК SAMP / T
ЗРК SAMP / T / mil.gov.ua

В Італії уряд прийняв рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети.

Як пише RID, "зелене світло" було дано в останні 2-3 дні за вказівкою самого прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.

"Близько двох тижнів тому питання поставки батареї ЗРК залишалося відкритим через небажання як оборонного відомства, так і військових - враховуючи, що на озброєнні Італії знаходиться всього п'ять батарей SAMP/T, і одна з них в даний час розгорнута в Кувейті в рамках операції INHERENT RESOLVE - і деяких політиків в урядовій більшості", - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".

"Схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна, і в даний час деталі конфіденційні. З чуток, батарея буде складатися з "шматочків" італійської системи і "шматочків" французької системи", - йдеться в матеріалі.

Довідка: батарея ЗРК SAMP/t заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою в основному проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).

Нещодавно стало відомо, що США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 2,85 мільярда доларів. У цей пакет увійдуть потужні БМП, ракети і боєприпаси. Зокрема, відомо, що Америка збирається надати близько 50 бойових машин піхоти Bradley.

Крім того, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

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