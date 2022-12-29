У Білорусі впала ракета від ЗРК С-300 неподалік від кордону з Україною

У Білорусі заявили про те, що не півдні країни впали уламки ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.
У РБ вже створили комісію фахівців з числа співробітників слідчого комітету і міністерства оборони, яка встановлює причини падіння, повідомляють пропагандисти БелТА.
При цьому називають 2 версії того, що сталося: "Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний недавньому інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в ту сторону", і збиття ракети "в результаті роботи систем ППО Білорусі".
У свою чергу моніторингова група Білоруський гаюн опублікувала фото ракети, яка імовірно, впала на території Білорусі.
У повідомленні підкреслюється, що ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області.
Уточнюється, що уламки знайшли недалеко від села Горбаха, при цьому інформації щодо постраждалих немає.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.
Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.
Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.
Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Вже відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.
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