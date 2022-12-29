У Білорусі впала ракета від ЗРК С-300 неподалік від кордону з Україною

Опубліковані фото ракети, яка імовірно, впала на території Білорусі.

У Білорусі заявили про падіння ракети C-300 / t.me/Hajun_BY

У Білорусі заявили про те, що не півдні країни впали уламки ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.

У РБ вже створили комісію фахівців з числа співробітників слідчого комітету і міністерства оборони, яка встановлює причини падіння, повідомляють пропагандисти БелТА.

При цьому називають 2 версії того, що сталося: "Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний недавньому інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в ту сторону", і збиття ракети "в результаті роботи систем ППО Білорусі".

У свою чергу моніторингова група Білоруський гаюн опублікувала фото ракети, яка імовірно, впала на території Білорусі.

/ t.me/Hajun_BY

У повідомленні підкреслюється, що ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області.

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Уточнюється, що уламки знайшли недалеко від села Горбаха, при цьому інформації щодо постраждалих немає.

/ t.me/Hajun_BY

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.

Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.

Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Вже відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.

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