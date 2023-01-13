Танки Leopard і Challenger 2 для України: Німеччина і Британія готові оголосити рішення - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що німецький канцлер Олаф Шольц готовий відступити від початкового опору відправці танків Leopard.

Танки Leopard і бронетранспортери M113 / Bundeswehr, mil.in.ua

Влада Німеччини вже з 16 січня може оголосити своє рішення про постачання Україні танків Leopard.

Як повідомляє Bloomberg, Німеччина має позитивний результат на користь України.

У ЗМІ повідомляють з посиланням на двох чиновників, знайомих з думкою німецького уряду, що у зв'язку зі збільшенням кількості закликів до Берліна надати важкі танки, Німеччина, швидше за все, вирішить надати Leopard.

"Очікується, що рішення буде прийнято до зустрічі високопоставлених чиновників оборони країн-союзників на американській авіабазі Рамштайн 20 січня. Повідомляється, що на зустрічі Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт направить чітке повідомлення про Leopard", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що німецький канцлер Олаф Шольц готовий відступити від початкового опору відправці танків Leopard або що він може дозволити таким країнам, як Польща і Фінляндія, відправити свої власні Leopard в Україну.

Довідка: Leopard здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі по бездоріжжю.

Танк здатний розвивати швидкість до 68 км/ч. Також слід зазначити, що танк має реверсний хід на рівні 31 км/год, що має величезне значення в ситуації, коли необхідно відійти з поля бою. Крім того, для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 сек.

Передача танків Challenger 2 Україні

Крім того, Великобританія також може оголосити про передачу танків Challenger 2 Україні 16 січня.

The Guardian з посиланням на власні джерела пишуть, що Україна впевнена, що Британія оголосить про плани відправити свої танки українським воїнам найближчим часом, що, як очікується, допоможе Німеччині дозволити поставки своїх танків Leopard 2 з третіх країн.

"Офіційне оголошення уряду Ріші Сунака очікується в понеділок, а в Лондоні вже нібито прийняли рішення на користь передачі машин Україні. 10 переданих Challenger 2 не змінять ситуацію на полі бою, але стануть прецедентом, коли західна країна вперше передала важку бронетехніку Україні", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони Британії відмовилися давати офіційні коментарі з цього приводу.

Довідка: Challenger 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка - його 120-мм гармата L30A1 довжиною 55 калібрів. Challenger 2 потребує своїх боєприпасах – як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включаючи унікальні Hesh – бронебійно-фугасні. Останні дозволяють ефективно знищувати зміцнення і легкоброньовану техніку противника на дальності до 8 км.

Україна отримає танки Leopard 2

11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні роту важких німецьких танків Leopard 2 в рамках міжнародної коаліції. Орієнтовно, це близько 14 танків.

Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це тільки разом з країнами-союзниками.

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти відзначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого Європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

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