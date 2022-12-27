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"Швидше, ніж очікували": Кулеба повідомив хороші новини щодо розгортання ЗРК Patriot в Україні

27 грудня 2022, 00:20
Уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців.
'Швидше, ніж очікували': Кулеба повідомив хороші новини щодо розгортання ЗРК Patriot в Україні
Кулеба повідомив хороші новини щодо розгортання ЗРК Patriot в Україні / Колаж УНІАН, Defense.gov/John Hamilton

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot розгорнуть в Україні за прискореною програмою.

Як зазначив Кулеба в інтерв'ю агенції AP, уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.

"Уряд США розробив програму для ракетної батареї Patriot, щоб проходити навчання швидше, ніж зазвичай, без будь-якої шкоди для якості використання цієї зброї на полі бою", - сказав Кулеба.

Також глава української дипломатії зауважив, що "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня, що стало його першою закордонною поїздкою за час повномасштабного вторгнення РФ.

Україна отримає від США ЗРК Patriot

У Білому домі днями заявили, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає від США батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Американці навчать українців керувати цими системами.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як керувати ракетною батареєю Patriot. На це піде деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - зазначалося в повідомленні.

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що із суми в 1,85 млрд. доларів, яка призначена для України, 850 мільйонів доларів піде на системи ППО Patriot.

Під час пресконференції президента США Зеленський і Байден підтвердили, що Вашингтон передасть Києву ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна проситиме ще одну таку батарею.

Як зазначив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, фахівці ЗСУ можуть оволодіти керуванням зенітними ракетними комплексами Patriot за декілька місяців. Вже є досвід успішного навчання роботі з ППО IRIS-T і NASAMS – їх вдалося освоїти за декілька тижнів.

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війна в Україні Дмитро Кулеба війна Росії та України ЗРК Patriot
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