Новий величезний пакет допомоги: США передадуть Україні 50 потужних БМП і не тільки - ЗМІ

Розмір нового пакету допомоги, за попередніми даними, становить 2,85 мільярда доларів.

США передадуть Україні новий пакет допомоги / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, Вікіпедія

США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 2,85 мільярда доларів. У цей пакет увійдуть потужні БМП, ракети і боєприпаси. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що Америка збирається надати близько 50 бойових машин піхоти Bradley. Це виданню підтвердили два американських чиновника. Очікується, що цей пакет допомоги офіційно оголосять у п'ятницю, 6 січня.

За даними Al Jazeera, США також передадуть Україні бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, велику кількість ракет і боєприпаси.

Що відомо про позашляховики Humvee Humvee (відомі також як HMMWV – англ. The High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) – це високомобільні багатоцільові військові авто. Їх випускає американська компанія AM General. У США такі авто прийняли на озброєння у 1980-х роках. Після цього на базі автмообіля було створено різні модицікації, зокрема – основна військова машина, легка вантажівка, автомобіль швидкої, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини тощо.

Військова допомога Україні

В рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна та Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з крюковим навантаженням HX 8x8.

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