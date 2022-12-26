Скільки потрібно часу українцям на освоєння ЗРК Patriot: у ЗСУ розкрили терміни

ЗРК Patriot є складною і дорогою технікою, підкреслив Юрій Ігнат.

ЗСУ передадуть системи Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Навчання бійців ЗСУ роботі з американською системою ППО Patriot може зайняти кілька місяців, при цьому вже підготували перелік військових, які будуть проходити навчання.

Як заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, тривалість навчання бійців ЗСУ роботі з системами Patriot пояснюються складністю американських ЗРК.

"Можливо, з Patriot буде довше, кілька місяців, можливо, займе. Тому що техніка складна, дорога, і потрібно підготувати фахівців, які повинні досконально оволодіти нею, і потім навчати інших експлуатувати цей комплекс", - сказав він.

У той же час спікер Повітряних сил ЗСУ додав, для оволодіння німецькою системою протиповітряної оборони IRIS-T і норвезьким зенітнмй ракетний комплексом NASAMS, українським військовим знадобилося кілька тижнів.

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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