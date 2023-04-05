Україна отримає від США системи ППО С-UAS для захисту від 'шахедів': що про них відомо

Міністерство оборони США оголосило про передачу Україні нового пакету військової допомоги, який включає 10 мобільних ракетних комплексів С-UAS.

Новий пакет військової допомоги США включає 10 мобільних ракетних комплексів C-UAS / Фото: скріншот, president.gov.ua

4 квітня Пентагон оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги, який включає 10 мобільних ракетних комплексів C-UAS - це системи управління та контролю протидії безпілотним авіаційним системам з лазерним наведенням.

У США не сказали, яку саме модель озброєння має отримати Україна. При цьому журналіст Голосу Америки Джефф Селдін повідомив у Twitter з посиланням на представника Пентагону, що США хочуть закупити для України "вантажівки з озброєнням" ("gun trucks"), які можуть виявляти та перехоплювати безпілотники.

Зокрема, йдеться про БПЛА, схожі на іранські Shahed, які країна-агресор РФ застосовує проти України.

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Що відомо про С-UAS

Американська компанія Northrop Grumman Armament Systems виробила систему Mobile Acquisition Cueing and Effector, оснащену радаром, радіочастотними датчиками і комплексом управління та контролю, а також кілька машин протиповітряної оборони Scorpion, оснащених 30-мм гарматами M230lf Bushmaster.

M-ACE включає багатоцільову систему наземної та повітряної безпеки, яка може виконувати операції з протидії безпілотним авіаційним системам. Вона здатна виявляти наземні та безпілотні загрози на великих відстанях.

"Вдосконалені можливості прогнозування дозволяють скоротити цикл ухвалення рішень в ланцюжку знищення (ідентифікація мети, класифікація та встановлення пріоритетів) майже зі швидкістю машини. Це досягається за рахунок злиття датчиків і можливостей автономного/штучного інтелекту системи", – говорив директор з розвитку бізнесу Northrop Grumman Armament Systems Роберт менті.

Також Northrop Grumman розробляла систему Counter Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM). Вона призначена для вирішення невідкладних оперативних завдань щодо захисту військ від ракетних, артилерійських і мінометних атак за чотирма основними напрямками: виявлення, попередження, перехоплення та реагування.

FAAD C-RAM C2 – це відкрита модульна система, яка забезпечує просту і швидку інтеграцію з доступними датчиками, ефекторами і системами попередження, щоб забезпечити швидкий захист в режимі реального часу від загроз ближньої дії та маневрування. Цю систему вдалося інтегрувати в C-UAS.

22 листопада 2022 року відбулося успішне випробування системи C-UAS корпорації Northrop Grumman Corporation. На сьогодні це було найскладніше випробування систем.

Військова допомога Україні

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

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