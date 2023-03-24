Прем’єрка Італії поставила на місце депутатку, яка закликала зупинити підтримку України

Мелоні заявила, що припинити підтримку України означало б зрадити позицію Італії та схвалити російське вторгнення.

Прем’єрка Італії поставила на місце проросійську депутатку / mil.gov.ua, Вікіпедія

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні емоційно розкритикувала слова італійської депутатки, яка закликала припинити постачання зброї Україні та розпочати "переговори" з агресором. Про це повідомляє Rai News.

Так, під час звернення до Палати депутатів 22 березня Мелоні заявила, що припинити підтримку України означало б зрадити позицію Італії та схвалити російське вторгнення.

"Пані [Еліза] Скутелла каже нам "зупинитися". Я вважаю, це треба казати Путіну, шановна… Давайте називати речі своїми іменами. Якщо ми зупинимося, ми схвалимо вторгнення в Україну. Я не настільки лицемірна, щоб прикривати слово "вторгнення" словом "мир". Тому я вважаю, що ми не маємо схвалювати вторгнення в Україну. Це не означає, що ми не маємо працювати над мирним планом", - сказала вона.

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Прем'єрка додала, що ситуація "складніша, ніж намагається зобразити пропаганда", і поцікавилася, якими можуть бути умови для переговорів із країною-агресоркою.

"Чи вважаєте ви, що для початку переговорів Росія має припинити військові дії та вивести війська з території України? Чи вважаєте ви, що кордони України потрібно переглянути? Чи вважаєте ви, що Москві потрібно віддати окуповані нею території, на яких вона провела "референдум про самовизначення", чи ні? Я хотіла би почути відповідь, якщо ми серйозно говоримо про мир. Інакше це не що інше як пропаганда за рахунок суверенної нації, вільного народу та міжнародного права, і це безвідповідально", - заявила Мелоні.

Прем’єрка Італії поставила на місце проросійську депутатку / скріншот

Нагадаємо, раніше в Італії уряд прийняв рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети. "Зелене світло" було дано за вказівкою прем'єр-міністра Джорджії Мелоні. Водночас, за даними ЗМІ, прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".

Також повідомлялося, що нещодавно італійська розвідка заявила, що країна-агресорка Росія запропонувала ПВК "Вагнер" нагороду в розмірі 15 млн доларів за усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Як повідомляє Il Foglio, за погрозами міністру стоїть нібито колишній президент Росії Дмитро Медведєв. У Росії є ряд відповідних діячів західного політичного світу, до яких вона не має такої симпатії. Серед них – Крозетто.

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