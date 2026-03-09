Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході

Володимир Зеленський повідомив про відправку українських експертів з безпілотників на Близький Схід.

https://glavred.net/world/ukraina-otpravila-drony-perehvatchiki-dlya-zashchity-baz-ssha-na-blizhnem-vostoke-10747250.html Посилання скопійоване

Зеленський відправив фахівців з дронів захищати бази США / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Головні тези:

Україна допоможе захистити американські бази на Близькому Сході

За словами Зеленського, США звернулися до України за допомогою

Київ розраховує, що співпраця допоможе зміцнити позиції України в переговорах

Україна направила безпілотники-перехоплювачі та групу експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The New York Times.

"Ніхто не знає більше, ніж Україна, про боротьбу з безпілотниками дальньої дії, що атакують в одному напрямку, які зараз масово надходять з Ірану. Минулого тижня один з таких безпілотників вбив шістьох американських військовослужбовців у командному центрі в Кувейті", - йдеться в статті.

відео дня

За словами Зеленського, Сполучені Штати звернулися за допомогою в четвер, і українська команда вилетіла наступного дня. Очікується, що вона скоро прибуде на Близький Схід.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми відправимо наших фахівців", - сказав президент.

Білий дім не відповів на запитання про те, чи зверталися Сполучені Штати за допомогою до України.

NYT зазначає, що Київ сподівається заробити очки в переговорах про мир за посередництва США. Водночас відносини залишаються напруженими. У четвер президент Трамп знову заявив, що вважає Зеленського перешкодою для мирної угоди, а не президента Росії Володимира Путіна.

Оскільки Україна співпрацює зі Сполученими Штатами на Близькому Сході, Київ сподівається протиставити себе Москві. Американські офіційні особи заявляють, що Росія надавала Ірану розвідувальну інформацію під час війни, включаючи супутникові знімки, що показують місце розташування американських військових кораблів і військовослужбовців. Зеленський також заявив, що бачив розвідувальні дані, які свідчать про те, що безпілотники, які зараз масово вилітають з Ірану, мають російські компоненти. Газета The Times не змогла підтвердити це твердження.

Український лідер заявив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але при цьому необхідно збалансувати ці прохання з потребами України всередині України.

NYT також нагадало, що війна в Ірані може перекрити потоки оборонного озброєння, в якому Україна гостро потребує. Київ запропонував країнам Близького Сходу обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на більш потужні системи, необхідні Україні для протистояння російським балістичним ракетам. Україна також заявила, що надасть допомогу країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку в питанні тиску на Росію для припинення вогню.

"Тому я і сказав: „Послухайте, може, вони поговорять з росіянами, і росіяни зроблять паузу". У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх", - сказав Зеленський.

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і країна-агресор Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін відступала.

За його словами, проблема в тому, що між Україною і Росією панує величезна ненависть.

"Знаєте, Україна і Росія... Можна було б подумати, що між ними є якась дружба, але насправді між ними панує величезна ненависть. Їм дуже важко досягти згоди. Дуже, дуже важко. Подивимося, що буде далі", - сказав Трамп.

Глава Білого дому звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну. Трамп назвав українського президента "перешкодою" для укладення мирної угоди.

"Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду", - сказав президент США в інтерв'ю Politico.

Президент Володимир Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів України з США і країною-агресором Росією відкладається через війну в Ірані.

Як пише Bloomberg з посиланням на опитування громадської думки в Росії, рекордна кількість росіян виступила за мирні переговори замість продовження війни РФ проти України.

В ISW розкрили плани Кремля

У Росії визначили основні сценарії проведення виборів до Державної думи, запланованих на вересень цього року. Усі варіанти так чи інакше пов'язані з війною проти України і відрізняються лише тим, наскільки успішними для Москви будуть виглядати бойові дії. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що Кремль розраховує на продовження війни щонайменше до парламентських виборів у вересні 2026 року.

"Інсайдерське джерело стверджувало, що Адміністрація президента визначила три сценарії, всі з яких базувалися на ідеї, що на момент виборів війна все ще триватиме", - йдеться в повідомленні.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред