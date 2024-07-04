У Держдепі США розкрили, що запропонують Україні на саміті НАТО у Вашингтоні

Альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

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Україні запропонують "конкретні шляхи" до членства в НАТО - Держдеп США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

З 9 по 11 липня 2024 року в столиці США Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, під час якого Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс.

Очікується, що в підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується, передає Голос Америки.

За словами Джонса, Альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

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Вступ України до НАТО - останні новини

Сполучені Штати вважають, що майбутнє України - у Північноатлантичному альянсі, однак відповідне рішення мають ухвалювати всі 32 члени НАТО. Про це сказав представник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні, оголосить про рішення створити в Німеччині місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU - "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О'Браєн заявив, що країни НАТО на липневому саміті у Вашингтоні планують забезпечити "чіткий міст" для вступу України до Альянсу. Йтиметься про реалізацію Україною реформ для подальшої євроатлантичної інтеграції.

Пізніше у США пояснили формулювання про "міст України до НАТО": старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер сказав, що така ініціатива потрібна для того, щоб Україна вступила до Північноатлантичного альянсу, щойно з'явиться воля для відповідного політичного рішення.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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