Коли Україна вступить в НАТО: Хара розкрив, чому Захід боїться Росію

Якщо Україна буде в НАТО означатиме, що вона не може бути під контролем Росії, вважає Хара.

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Коли Україна ввійде в НАТО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара в інтерв’ю Главреду розповів про ключові причини, чому зараз немає політичної волі для прийняття України до НАТО.

Експерт наголосив, що нерішучість НАТО щодо вступу України - це страх Заходу перед імовірною ядерною реакцією Росії, а також небажання ув’язуватися у війну з РФ.

"Так, абсолютно правильно. Незважаючи на те, що Фінляндія і Швеція стали членами НАТО. Фінляндія та Швеція - це понад тисячу кілометрів кордону, а це означає, що Балтійське море вже стало натівським. До того ж Фінляндія межує із Кольським півостровом, а там знаходиться "ядерний кулак" Російської Федерації, яким вона погрожує США. Тобто приєднання Фінляндії і Швеції додало спроможностей НАТО контролювати російські ядерні сили, а також впливати на те, що відбувається у північних морях та Арктиці. Тобто фактично Фінляндія в НАТО - це стратегічна поразка Росії", - зазначив Хара.

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"Тим не менше, якоїсь особливої реакції Росії на це не було. Вона не натиснула на "кнопку". Навпаки, РФ забирає з кордону з Фінляндією певні сили і засоби та кидає їх у м’ясорубку в Україні. Якось це не надто в’яжеться з риторикою Москви про те, що наближення НАТО до кордонів РФ є екзистенційною загрозою, яка змусить Москву певним чином реагувати", - додав Хара.

Він вважає, якщо росіяни після набуття членства Фінляндією нічого не змогли зробити, то після долучення до НАТО України не зможуть і поготів. Адже Україна, ставши членом НАТО, не настільки змінить безпекове середовище для РФ, як Фінляндія.

"Тут питання в тому, що Україна в НАТО означатиме, що вона не може бути під контролем Росії. А не те, що вона є загрозою для РФ чи буде готувати напад на російську територію і намагатися її окупувати. Зрозуміло, що це нераціонально. Крім того, НАТО в цілому виявилося небоєздатним. З’ясувалося, що, якщо буде конфлікт такої інтенсивності, як в Україні, у потужних європейських країн боєприпасів усього на кілька днів. Тому європейці аж ніяк не хочуть воювати і піддавати себе загрозі третьої світової війни із можливим застосуванням ядерної зброї", - пояснив Олександр Хара.

Тобто побоювання Путіна щодо членства України в НАТО - чи то справжні, чи то вдавані - є нераціональними. НАТО не є загрозою Російській Федерації, і членство України в НАТО не збільшить таку загрозу. Але це буде стримувати Росію, і їй доведеться займатися внутрішніми справами більше, ніж захопленням сусідів.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Нагадаємо, що дипломат Олександр Хара оцінив наслідки вступу України до НАТО. Вступ України до НАТО може почати незворотні процеси у Росії, що призведе до зміни парадигми її існування і, ймовірно, розпаду на окремі національні держави.

Експерт заявив про несподіваний сценарій вступу України до НАТО. Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара упевнений, що головне в цьому питанні - наявність політичної волі США і готовність стримувати Росію.

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