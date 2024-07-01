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Новий генсек НАТО - вигідна фігура для України: чому

Яна Ставська
1 липня 2024, 19:49
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Рютте бачив російські військові злочини, займає проукраїнську позицію і досить талановитий у дипломатичній сфері.
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Чого чекати Україні від призначення Рютте генсеком НАТО? / Колаж Главреда. Фото: ОП

Новий генсек НАТО Марк Рютте відіграватиме важливу роль у підтримці України не тільки в дипломатії, а й у військових ініціативах, вважає дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

В інтерв'ю Главреду Хара зауважив, що Рютте, наприклад, досяг домовленостей з Орбаном, що той не блокує його призначення, а Угорщина не бере участі в активностях НАТО з підтримки України.

Експерт підкреслив, що Рютте - проукраїнської позиції, а самі Нідерланди зробили вже багато для зміцнення оборони України.

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"Ну і, зрозуміло, Рютте підтримує Україну. Нідерланди - на сьомому місці за обсягами допомоги Україні і надають понад 5 млрд доларів безпекової допомоги, дають нам F-16, а також не заперечують, щоб ці літаки знищували цілі на російській території. Крім того, Марк Рютте є прем'єром країни, громадяни якої загинули під час авіакатастрофи літака МН-17. Усе це говорить про чудовий потенціал підтримки України. Рютте кілька разів відвідував нашу країну, бачив злочини, які скоювала РФ", - пояснив експерт.

Хара думає, що такий генсек НАТО буде позитивним для України в контексті рішення про перенесення засідань у форматі "Рамштайн" під патронат НАТО.

"Рютте відіграватиме там важливу роль. Я не бачу негативів", - висловився дипломат.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара - експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних Чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад у центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема в IV територіальному та II територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також у посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Марк Рютте - що відомо про новопризначеного генсека НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте з 1 жовтня стане новим генеральним секретарем Альянсу, політик отримав підтримку 32 членів-країн НАТО.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року.

Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року.

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війна в Україні НАТО Рютте Олександр Хара війна Росії та України
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