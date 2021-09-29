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Україна - надійна транзитна країна: в ЄС підтримали Київ і зробили заяву щодо Угорщини та Газпрому

29 сентября 2021, 08:26

Україна та Євросоюз обговорили можливість переходу Києва на чисту енергію, а також інтеграцію української та європейської електромереж.

Євросоюз
У Єврокомісії розповіли Україні про свою позицію щодо газового контракту Угорщини з Росією / Reuters

Європейська комісія представила офіційному Києву свою позицію щодо газового контракту Росії та Угорщини, що передбачає транзит газу в обхід території України. В ЄС, як і раніше, дотримуються точки зору, згідно з якою українська держава є надійною транзитною країною. Київ і Брюссель готові продовжувати співпрацю в енергетичній сфері. Про це заявили в Єврокомісії.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, представник ЄК розповів інформагентству про те, що міністр енергетики Герман Галущенко провів перемовни з європейською комісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон. У ході зустрічі він ініціював розмову про довгостроковий російсько-угорський газовий транзитний контракт. Сімсон у відповідь розповіла йому про те, як в Єврокомісії ставляться до таких договорів, і яку роль в цих питаннях відіграє Комісія.

"Міністр Галущенко підняв питання про нещодавно підписаний контракт між MVM і Газпромом на постачання газу до Угорщини і представив позицію України. Комісар Сімсон вислухала думку міністра і пояснила йому роль комісії в оцінці такого контракту відповідно до законодавства ЄС про безпеку постачань", - зазначено у повідомленні.

Також наголошується, що комісар Сімсон підтримала позицію, згідно з якою в Євросоюзі вважають Україну "надійною транзитною країною".

Крім того, сторони провели перемовини про реформи української держави в енергетичній сфері, а також обговорили готовність Єврокомісії допомагати в інтеграції електромереж України та ЄС на основі дорожньої карти, в якій повинні бути прописані спеціальні кроки і конкретні показники.

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Читайте такжеУгорщина викликала посла України через невдоволення угодою Будапешта з Газпромом"Єврокомісар і міністр обмінялися думками про шляхи сприяння переходу України на чисту енергію і про стан програм з підвищення безпеки атомних електростанцій", - підкреслили в Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше представник Єврокомісії Тім Макфі заявляв, що за мотивами підписання контракту між Москвою і Будапештом буде проведена перевірка на предмет дотримання європейських правил і норм.

Контракт Росії з Угорщиною на транзит газу і позиція Києва

Угорська компанія MVM Group і російська корпорація Газпром 27 вересня підписали 15-річний контракт, яким передбачено постачання газу в обхід України на територію Угорщини. Згідно з умовами, Будапешт отримає 4,5 мільярда кубічних метрів газу на рік. Близько 3,5 млрд. куб. м йтимуть через Сербію, і ще один мільярд кубічних метрів піде через територію Австрії. Наразі газ йде до Угорщини через пункти Берегово на кордоні з Україною і Баумгартен на рубежах Словаччини та Угорщини. Умови договору можуть бути переглянуті через 10 років.

Офіційний Київ піддав критиці газовий договір Угорщини та Росії. У МЗС сказали, що такий контракт є політично мотивованим і необґрунтованим з точки зору економіки. Домовленість ухвалена на догоду Кремля і завдає шкоди національним інтересам України та українсько-угорським відносинам. У Києві обіцяли звернутися до Єврокомісії з метою проведення оцінки цієї угоди.

Крім того, у Києві вирішили перенести 5-е засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яка повинна була пройти під керівництвом міністрів закордонних справ двох держав.

Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон не виключив сценарію, за якого газовий договір Угорщини з Росією може посприяти повній або частковій зупинці транзиту російського газу через українську територію до Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Пітер Сійярто розкритикував позицію України і заявив, що рішення Будапешта про контракт з Газпромом продиктовано інтересами угорської держави. Він назвав заяви з боку Києва спробою втручання у внутрішні справи держави.

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