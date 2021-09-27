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"Це наша справа, інші країни не можуть впливати": в Угорщині відповіли на реакцію Києва через Газпром

27 сентября 2021, 19:20

В Угорщині розцінили заяву України як спробу втручання у внутрішні справи держави.

Угорщина
В Угорщині заявили, що контракт з Газпромом продиктований потребами угорського населення в газі / УНІАН

Офіційний Будапешт виступає проти критики Києвом довгострокового договору щодо постачання газу в обхід території України, підписаного Угорщиною з Росією. Угорська сторона вважає реакцію української сторони спробою внутрішнього втручання у справи держави і аргументує свої дії наміром забезпечити взимку опаленням своє населення. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сійярто.

"Я протестую проти цієї спроби втрутитися у внутрішні справи Угорщини і забезпечення опаленням в зимові періоди. Це наша справа, жодна інша країна не може на це впливати", - цитує його РИА Новости.Читайте такжеКонтракт на 4,5 мільярда з перспективою: чим небезпечна газова угода Угорщини та Росії

Крім того, він також сказав, що рішення Будапешта продиктоване причинами, які не пов'язані з угорсько-українськими міждержавними відносинами.

"Ми робимо так, щоб у квартирах угорців було тепло взимку, це наша справа, це жодного відношення не має до жодних міжурядових і змішаних комісій. Я прошу не плутати, це різні речі. Коли я їду до Києва, я ніколи не дивлюся на те, хто був у Києві раніше, хто що підписав", - підкреслив Пітер Сійярто.

Контракт Угорщини з Газпромом і протест України

27 вересня Угорщина і Росія підписали 15-річний газовий контракт, який передбачає постачання російського газу на територію угорської держави в обхід України. Умови припускають, що Будапешт отримуватиме по 4,5 мільярда кубометрів газу на рік. З них 3,5 млрд. куб. м піде через Сербію і ще 1 млрд. куб. м через Австрію. Наразі постачання газу на територію Угорщини йдуть через пункти Берегово на кордоні з Україною і Баумгартен на кордоні Словаччини та Австрії. Умови договору можуть бути переглянуті через 10 років.

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Україна піддала критиці газовий контракт Угорщини та Росії. У МЗС заявили, що таке рішення продиктоване політикою, необгрунтовано з економічної точки зору, і ухвалено на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам Києва, а також українсько-угорським відносинам. У Києві також сказали, що мають намір звернутися до Єврокомісії, щоб в ЄС дали оцінку газовому контракту Будапешта і Москви.

Крім того, Київ ухвалив рішення щодо перенесення 5-го засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва під керівництвом глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини.

Керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон сказав, що газова угода Росії та Угорщини може призвести до повної або часткової зупинки транзиту російського газу через українську територію до Угорщини.

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