Київ "помстився" Будапешту за новий контракт з Газпромом і поскаржився в Єврокомісію

У МЗС України жорстко розкритикували рішення Будапешта про новий контракт з Газпромом / news.church.ua

Україна здивована і розчарована рішенням Угорщини підписати 27 вересня 2021 року в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпромом на постачання газу в обхід України.

Як заявили у Міністерстві закордонних справ України, це є "виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам".

В українському зовнішньополітичному відомстві впевнені, що дії угорської сторони не відповідають принципам Договору про засади добросусідства і співробітництва між Україною та Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року.

У МЗС підкреслюють, що Угорщині й надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.

"З жалем відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль і енергії особисто міністрами закордонних справ України та Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто", - йдеться в заяві.

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У МЗС України нагадали, що 29-30 вересня в Будапешті мало відбутися п'яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва під співголовою глав МЗС двох країн. Українська сторона ретельно готувалася до нього, небезпідставно розраховуючи, що цей захід стане черговим позитивним кроком у двосторонніх відносинах.

"Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання комісії на більш пізній термін, оскільки угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати його негативні наслідки", - говориться в заяві.

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про завершення будівництва газопроводу на кордоні Сербії та Угорщини компаніями Srbijagas і FGSZ. Нова гілка стала продовженням газопроводу Турецький потік.

В Угорщині відзначили, що стикування трубопроводів означає швидке завершення проекту і початок поставок газу.

У майбутньому нова гілка газопроводу дозволить почати з 1 жовтня поточного року і забезпечити постачання газу з Турецького потоку в країни Центральної Європи.